Wpadki i najgorsze kreacje na imprezie Polsatu. Zgadzacie się?

Ah, imprezy! Kto ich nie kocha? Ale taka medialna impreza z obiektywami fotoreporterów wycelowanymi w każdą fałdkę, plamkę i każdy szczegół stylizacji - to jednak co innego.

Prezentacja nowej ramówki Polsatu - tym razem wiosennej - to, jak co roku, jedna z największych imprez dla gwiazd. Wypełnione po brzegi hale dosłownie pękają w szwach od celebrytów, aktorów, dziennikarzy, tancerzy, prezenterów i nieco przypadkowych pretendentów i pretendentek do miana gwiazdy. Tym razem nie było inaczej - na podwójnej, ciągnącej się w nieskończoność ściance co krok inna gwiazda prezentowała swoją stylizację. Komu, naszym zdaniem, nie poszło najlepiej?

Marek Krupski: cały za mały

Niestety wielu panów na ramówce miało nieco za ciasne marynarki, ale Marek Krupski przebił ich wszystkich. Nie dość, że marynarka była zdecydowanie za mała, to w komplecie do niej były też o wiele za ciasne spodnie. Po pierwsze taka moda dawno minęła, po drugie - musi być strasznie niewygodnie. Więcej luzu!

Magdalena Wójcik: lato miłości

Gwiazda chciała chyba nawiązać do lat '70 i słynnej ery miłości, wyszło jednak niezbyt korzystnie. Miała na sobie komplet składający się z kilku powłóczystych szat, do tego przeciwsłoneczne, pomarańczowe okulary i ciężkie, srebrne sandały na koturnie. Wyglądała bardziej jakby miała w planach powróżyć, ewentualnie zapalić fajkę pokoju, a niekoniecznie pozować na konferencji prasowej...

Ewa Jakubowicz: co za dużo to nie zdrowo...

Ewa Jakubowicz połączyła a'la skórzane, pomarańczowe spodnie, które wyglądały nieco jak cerata, z bardzo błyszczącą, jedwabną, kremową bluzką w kompletnie innym stylu. Do tego torebka w panterkę i buty również w panterkę, ale inną... chyba za dużo tego wszystkiego.

Karolina Szostak: rajtuzy psują wszystko

Karolina Szostak lubi występować w czerni, więc i tym razem postawiła na ten kolor. Postanowiła go przełamać najmodniejszymi odcieniami bordo w postaci szalika, modnej torebki i... niestety, rajstop. Do tych rajstop założyła buty bez palców w innym kolorze, co niestety dało efekt bardzo słaby. Przekombinowane...

Magdalena Narożna: oryginalny dekolt to nie wszystko

Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" wkrótce zawojuje parkiet "Tańca z Gwiazdami". Już teraz jednak postanowiła zawojować ściankę w oryginalnej kreacji. Faktycznie - dekolt i ozdoba na brzuchu to ciekawy koncept. Niestety - błyszczący i gniotący materiał, z którego wykonany był kombinezon, zepsuł wszystko efektem taniości. Następnym razem trzeba postawić na jakość...

Ewelina Ruckgaber: Po co i dlaczego?

Tylko tak można skwitować kreację pięknej aktorki... Po co pozowała w czapce? Dlaczego wybrała ten dziwaczny top z paskiem na biuście i próbowała go eksponować rozchylając dziwną złotą bomberkę? Na te i inne pytania raczej nie poznamy odpowiedzi. Ok, moda z lat dwutysięcznych faktycznie wraca, ale niekoniecznie w takim wydaniu...

Marta Lech-Maciejewska: cukierkowa królowa

Marta Lech-Maciejewska, szerzej znana z nazwy bloga "Superstyler", tu chyba przesłodziła. Każda z rzeczy, które ma na sobie celebrytka - cukierkowe, szerokie spodnie, sweterek i perłowa torebka osobną mają sens, ale razem... chyba przesłodziła. Do tego fryzura z kokardką. Jak cukierek!

