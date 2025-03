Paulina Smaszcz zaskoczyła młodzieżową stylizacją w "You Can Dance". Wyglądała 30 lat młodziej!

Magda Gessler od lat oferuje gotowe dania świąteczne, które można zamówić do własnego domu. W tym roku ceny w jej restauracji ponownie poszybowały w górę, co nie umknęło uwadze klientów oraz internautów. Wielbiciele tradycyjnych smaków muszą przygotować się na spore wydatki.

Magda Gessler ujawniła ceny cateringu Wielkanocnego

Na przykład pieczona kaczka u Magdy Gessler została wyceniona na 190 złotych. Boczek to wydatek 79 złotych. Ceny poszczególnych potraw wywołały poruszenie wśród internautów. Za pół faszerowanego jajka trzeba zapłacić 7,60 zł, a w wersji z szynką aż 8,20 zł. Osoby, które uwielbiają pastę jajeczną ze szczypiorkiem, muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 35 zł za 200 g. Popularna sałatka jarzynowa, która jest nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu, kosztuje 43 zł za 300 g.

Nie zabrakło także wędlin i kiełbas, bez których trudno sobie wyobrazić święta. Pół kilograma kiełbasy jałowcowej to koszt 37,50 zł, a białej parzonej - 39,50 zł. Za schab faszerowany śliwką trzeba zapłacić 78 zł. Zwolennicy pasztetu muszą przygotować się na spory wydatek - wersja z dziczyzny i grzybów kosztuje 98 zł za 400 g. Wśród dodatków również nie brakuje wysokich cen - chrzan, nieodłączny element wielkanocnego menu, kosztuje 22 zł, a sos tatarski to już 39 zł za porcję.

Świąteczne desery również mają swoją cenę. Mazurek różany kosztuje 67 zł, natomiast wersje kajmakowa lub z białą czekoladą i kardamonem - 63 zł. Wielbiciele tradycyjnej babki drożdżowej z bakaliami muszą zapłacić 88 zł za 1,2 kg, a jabłecznik z cynamonem o tej samej wadze to koszt 77 zł. Najdroższa w ofercie Gessler, jest beza z kremem, za którą trzeba zapłacić aż 133 zł.

Gessler tłumaczy, że ceny wynikają z wysokiej jakości składników oraz tradycyjnych metod przygotowania potraw. Zdaniem restauratorki, osoby wybierające jej catering otrzymują nie tylko jedzenie, ale także wyjątkowy smak i gwarancję najlepszych produktów. Choć świąteczny catering Magdy Gessler nie należy do najtańszych, to nie brakuje chętnych na zamówienia. Dla wielu osób jest to sposób na uniknięcie wielogodzinnego gotowania i spędzenie świąt bez stresu.

