Magda Gessler ostro o jedzeniu w polskich szpitalach. Złe nawyki "wykańczają ludzi"

"Love is Blind: Polska" – casting do nowego reality show Netfliksa! Jak się zgłosić?

Magda Gessler ma ogromne doświadczenie związane z branżą gastronomiczną. Nie gotuje przecież jedynie przed kamerami TVN-u, a jej jedynym zajęciem nie jest naprawa jakości restauracji działających w Polsce. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" sama jest restauratorką i na co dzień dba o to, by jej klienci byli dobrze nakarmieni - zdrowymi produktami przygotowanymi we właściwy sposób.

Niestety, to co w dobrej restauracji jest normalne, bywa problematyczne do uzyskania w prywatnych domach Polaków, a nawet w miejscach, gdzie wracają do zdrowia po ciężkich zabiegach czy chorobach. Według Gessler wyżywienie w polskich szpitalach jest tragiczne.

Magda Gessler o żywieniu w polskich szpitalach. Ale się zirytowała!

Magda Gessler nie ukrywa, co sądzi o jedzeniu serwowanym osobom przebywającym na leczeniu w szpitalu. Doskonale widzi, że to coś, co należy poprawić. Niestety, prawda jest okrutna - brakuje pieniędzy.

Nasza służba zdrowia nie jest przygotowana na leczenie ludzi, którzy mają nadciśnienia, zawały czy tętniaki. To wszystko jest "pocovidowe", ale jest też efektem złych zwyczajów jedzeniowych Polaków, one są dramatyczne i wykańczają ludzi. To wszystko musi iść w parze, a jedzenie w szpitalach to po prostu dramat. Od tego powinniśmy zacząć, bo jeśli już leczymy i wydajemy tyle na lekarstwa, to wydawajmy również na zdrową dietę, której pacjenci nie dostają - tłumaczyła Gessler Faktowi.

Polacy nie jedzą zdrowo! Magda Gessler jest przerażona

Polacy są źle żywieni podczas hospitalizacji, jednak na co dzień we własnych domach czy podczas wyjść do restauracji wcale nie jedzą lepiej. Według restauratorki tu tkwi problem - bo złe podejście do codziennej diety może oznaczać ryzyko chorób. Poza tym każdy z nas potrzebuje zdrowego jedzenia, by dobrze funkcjonować. Tymczasem szkolenie pracowników gastronomii jest na kiepskim poziomie, a co za tym idzie, dania w restauracjach nie należą do najzdrowszych.

My nie mamy kim pracować, nie ma ani kadr menedżerskich, stafu kelnerskiego, porządnych kucharzy. Ministerstwo w ogóle o tym nie myśli, a w polskich szkołach kulinarnych jest jeden kurczak na tydzień do nauki. Do tego uczy się używania złych produktów. To tragedia. Cały świat idzie w kierunku, by mniej jeść, ale zdrowo. U nas to kuleje - podsumowała Gessler w Fakcie.

