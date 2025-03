Magda Gessler aż się zagotowała. "To jest moje nazwisko"

Michał Milowicz pochwalił się synkiem! "Co za słodkie chłopaki "

Magda Gessler i Piotr Gessler byli małżeństwem przez kilka lat. Wspólnie rozwijali restauracje, a obecna gwiazda TVN odpowiadała za ich stronę biznesową. Piotr Gessler zmarł w 2021 roku, jednak ich związek zakończył się dużo wcześniej. Pomimo licznych spekulacji, nie wiadomo, czy ich małżeństwo zostało prawnie rozwiązane. Magda Gessler od ponad 20 lat jest związana z lekarzem Waldemarem Kozerawskim.

„To jest moje nazwisko” – Magda Gessler odpiera zarzuty

Magda Gessler stanowczo zaprzecza zarzutom, jakoby to nazwisko jej byłego męża miało pomóc jej w karierze. W rozmowie z Pudelkiem restauratorka wyjaśniła:

Ikonowicz, potem Müller, potem Gessler i Gessler. Mój mąż umarł. Ja nikomu nie ukradłam nazwiska, to jest moje nazwisko nadane mi poprzez ślub. Nigdy tego nazwiska nie zmieniałam, ponieważ mój mąż umarł niedawno.

Magda Gessler – sukces dzięki pracy i talentowi

Magda Gessler od lat udowadnia, że jej sukcesy zawodowe to rezultat ogromnej pasji do gotowania, determinacji i ciężkiej pracy. Choć nazwisko Gessler niewątpliwie wpłynęło na jej rozpoznawalność, to jej talent i poświęcenie stoją za jej zawodowym sukcesem, który zdobyła dzięki własnym umiejętnościom i niepowtarzalnemu stylowi.

Magda Gessler to postać, która w polskiej gastronomii i telewizji zbudowała swoją markę na własnych osiągnięciach. Mimo kontrowersji dotyczących jej nazwiska, restauratorka stanowczo podkreśla, że jej sukces jest wynikiem ciężkiej pracy i pasji, a nie tylko znanego w branży nazwiska.

