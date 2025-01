W kilka tygodni po rozwiązaniu umowy z TVP, Beata Chmielowska-Olech powraca na wizję. Dołącza do ekipy Mądrej Babci

W każdym odcinku programu Magda Gessler przygotowuje swoje ulubione dania w towarzystwie znanych gości. Jednak to nie gotowanie jest w centrum uwagi. Program skupia się na rozmowach z celebrytami, którzy często budzą kontrowersje w mediach. Goście mają szansę przedstawić swój punkt widzenia na aktualne wydarzenia i tematy, o których jest głośno.

"Magda gotuje Internet" w towarzystwie gwiazd

W programie wystąpili już Tomasz Oświeciński, Agnieszka Kaczorowska i Aleksandra Szwed. Każdy z nich podzielił się swoimi historiami i refleksjami na temat trudnych sytuacji, z którymi musieli się zmierzyć w mediach. To pierwszy taki format, który łączy kulinaria z talk-show. Program jest kręcony w domu Magdy Gessler, co dodaje mu kameralnej i autentycznej atmosfery. Goście, podczas wspólnego gotowania, mogą czuć się swobodnie, co pozwala na bardziej szczere rozmowy.

Nowy hit Magdy Gessler?

Czy "Magda Gotuje Internet" podbije serca widzów? Wszystko wskazuje na to, że program ma szansę stać się jednym z ulubionych formatów telewizyjnych Polaków. Połączenie szczerych rozmów, ciekawych osobistości i kulinarnych inspiracji to przepis na sukces. Okraszony dodatkowo mocnym charakterem restauratorki, która nie boi się zadawać osobistych pytań. Wygląda na to, że widownia jest zachwycona pomysłem Gessler.

Ujawniono wyniki oglądalności talk-show Gessler

Portal Wirtualne Media ogłosił właśnie wyniki oglądalności programu "Magda gotuje Internet". Po zaledwie trzech tygodniach od premiery program przyciąga średnio 631 tysięcy widzów, co daje mu pozycję lidera. Największym powodzeniem cieszył się odcinek, w którym gościła Agnieszka Kaczorowska - obejrzało go ponad 700 tyś. osób.

"Magda gotuje Internet" nadawany jest na antenie TVN w niedzielne przedpołudnie, tuż po zakończeniu "Dzień dobry TVN". Premiera miała miejsce 5 stycznia 2025 roku. W kolejnych odcinkach gośćmi restauratorki mają być m.in. Jessica Mercedes, Agnieszka, Jacek Jelonek i Lidia Popiel.

