Magda Gessler dziękuje za lata "Kuchennych rewolucji". Zaskakujące dane o uratowanych lokalach

Przyszła gwiazda stacji TVN spędziła młodość poza krajem. Magda Gessler kulinarną wiedzę zdobywała między innymi od hiszpańskich mistrzów kuchni, gdzie przygotowywała posiłki dla samej rodziny królewskiej. Kiedy zdecydowała się na powrót do transformującej się ojczyzny, zainwestowała w autorskie punkty gastronomiczne i ostatecznie podbiła świat mediów.

Początki kariery Magdy Gessler. Powrót do Polski i pierwsze wyzwania kulinarne

Utalentowana artystycznie restauratorka otworzyła swój pierwszy lokal wspólnie z braćmi Gesslerami w 1989 roku. Po podziale rodzinnego biznesu przejęła wraz z ówczesnym mężem Piotrem Gesslerem kultową warszawską restaurację "U Fukiera". W wywiadach celebrytka otwarcie wspominała głębokie rozczarowanie polską rzeczywistością lat dziewięćdziesiątych, która drastycznie odstawała od jej wyobrażeń o ojczyźnie oraz zagranicznych realiów. Zdecydowała się rozruszać krajową branżę gastronomiczną i nadać jej odpowiednich barw. Jej ciężka praca przerodziła się w ogromną popularność, a prawdziwy sukces zapewniły "Kuchenne rewolucje". Słynna kucharka oceniała także zmagania uczestników w "MasterChefie" i regularnie prowadzi własny format "Magda gotuje internet".

"Kuchenne rewolucje" skończyły 16 lat. Tyle restauracji nadal działa

Telewizyjny debiut polskiej wersji amerykańskiego "Kitchen nightmares" miał miejsce w marcu 2010 roku. Emocjonujący format polegający na ratowaniu podupadających lokali błyskawicznie stał się sztandarowym hitem stacji TVN, windując Magdę Gessler na sam szczyt popularności. Nagrania wciąż trwają, a nadawca emituje już 32. sezon słynnej serii.

Niedawno internauci stworzyli szczegółowe podsumowanie dotychczasowych interwencji Magdy Gessler. Z wyliczeń wynika, że odwiedziła 421 jadłodajni, z czego statystycznie dwie na trzy wciąż funkcjonują na rynku. Trzecia część lokali została niestety zamknięta. Najczarniejszy bilans przyniósł 22. sezon z 2021 roku, gdzie upadło aż 13 z 15 pokazanych w telewizji punktów. Prawdziwym triumfem okazała się natomiast szósta edycja z 2012 roku, po której wszystkie uratowane restauracje nadal z powodzeniem działają.

ZOBACZ TEŻ: Ten odcinek „Kuchennych rewolucji” w Przybędzy zniknął z telewizji. Sprawa miała finał w sądzie

Magda Gessler z podziękowaniami. Emocjonalny wpis restauratorki poruszył fanów

Wzruszona przytoczonymi przez internautów statystykami z szesnastu lat programu gwiazda zabrała głos za pośrednictwem Facebooka. Magda Gessler gorąco podziękowała ludziom za wielkie zaufanie i doceniła fakt, że tak imponująca liczba zrewolucjonizowanych przez nią jadłodajni wciąż pomyślnie funkcjonuje.

„Kochani, patrząc na te liczby, chcę Wam podziękować. Za odwagę, determinację i to, że mimo różnych wyzwań nadal jesteście i działacie. Ogromne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy zaufali programowi Kuchenne Rewolucje oraz mi. To dzięki Wam te statystyki mają sens – bo za każdą liczbą stoi prawdziwa historia, ciężka praca i walka o życie i swoje miejsce. Cieszę się, że tak wiele z Waszych lokali nadal istnieje i rozwija się. Dziękuję za zaufanie i za to, że jesteście częścią tej wyjątkowej drogi. Besos Kochani” - napisała.

Zobacz więcej zdjęć: Magda Gessler w prostych włosach?! Ta zdjęcia sławnej restauratorki rozgrzewają internet

