Ewa Wachowicz i jej wielkanocny catering. Drożej niż u Gessler? Sprawdzamy

Ewa Wachowicz to kobieta o wielu talentach i niebywałej determinacji, która od lat inspiruje Polaków. Jej kariera rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy to zdobyła tytuł Miss Polonia, a rok później, jako pierwsza Polka, została Miss World University. Ta prestiżowa nagroda otworzyła jej drzwi do świata mediów i polityki. W 1998 roku rozpoczęła swoją przygodę z telewizją, prowadząc programy kulinarne, które szybko zdobyły ogromną popularność. Dziś Ewa Wachowicz jest nie tylko cenioną prezenterką i autorką kulinarną, ale również właścicielką restauracji w Krakowie.

Ewa Wachowicz z ofertą na Wielkanoc. Co smacznego proponuje?

Gospodyni programu "Ewa gotuje", a od pewnego czasu również śniadaniowego formatu "halo tu polsat", od zawsze związana jest z Małopolską. Nic więc dziwnego, że swoją restaurację otworzyła w samym sercu Krakowa. Na Starym Mieście możemy wybrać się do lokalu Ewy Wachowicz, w którym poza stałą ofertą dostępne są dania sezonowe. Nie brakuje też możliwości zamówienia cateringu specjalnie na Wielkanoc.

"Kiermasz wielkanocny" u znanej restauratorki obfituje w klasyki, takie jak sałatka jarzynowa, bigos, żurek, śledzie, biała kiełbasa, jajka czy wreszcie słodkości - sernik i makowiec. W karcie znajdziemy też nieco bardziej wyszukane dania: policzki wołowe czy rolowany boczek upieczony w ziołach.

Drożej czy taniej niż u Magdy Gessler? Porównujemy ceny

Wśród restauracji prowadzonych przez osoby publiczne wielkie emocje budzi oferta w popularnym lokalu Magdy Gessler na stołecznej stołówce. Według medialnych ustaleń - ceny na Wielkanoc w tym roku wzrosły w porównaniu z poprzednimi świętami. Jak zaś mają się do oferty kulinarnej u innej znanej restauratorki w Krakowie?

200 g sosu tatarskiego u Wachowicz kosztuje 20 zł. Z kolei w internetowych delikatesach Magdy Gessler taka sama porcja tego wyrobu to już niemal dwukrotnie większy koszt zamówienia, 39 zł. Podobnie proporcje wyglądają w przypadkach innych smakołyków, choć często różnią się one doborem składników. Żur na wędzące z grzybami w restauracji Wachowicz wyceniono na 40 zł / litr. Ta sama zupa na prawdziwkach według przepisu gospodyni "Kuchennych rewolucji" kosztuje zaś aż 79 zł / 0,9 litra. Warto również odnotować pasztet z dziczyzny. 500 g w lokalu Wachowicz kupimy za 60 zł, a u Magdy Gessler - zapłacimy 98 zł za 400 g.

Catering na Wielkanoc - ceny u Wachowicz i Gessler

Poniżej zamieszczamy koszt przykładowych, tradycyjnych potraw w sam raz na zbliżające się święta.

Restauracja Ewy Wachowicz w Krakowie:

biała kiełbasa parzona - 50 zł / 1 kg

bigos zalipiański - 90 zł / 1 kg

jajka gotowane w łupinach cebuli - 4 zł / 1 szt.

krem chrzanowy - 40 zł / 1 l

pasztet z dzikiem - 60 zł / 0,5 kg

sernik z lukrem - 180 zł / 1 szt.

sos tatarski - 20 zł / 300 g

śledź w śmietanie - 70 zł / 1 kg

żurek na wędzące z grzybami - 40 zł / 1 l.

Analogiczny zestaw Magdy Gessler na internetowej platformie jej lokalu:

biała kiełbasa parzona - 86 zł / 1 kg

bigos złoty na winie - 89 zł / 0,9 l

jajka faszerowane - 7,80-8,40 zł / 1 połówka

krem chrzanowy - 79 zł / 0,9 l

pasztet z dziczyzny i grzybów - 98 zł / 0,4 kg

sernik krakowski - 97 zł / 1 kg

sos tatarski - 39 zł / 200 g

śledź sherry z antonówką w śmietanie - 58 zł / porcja

żurek na prawdziwkach - 79 zł / 0,9 l.

