Magda Gessler chce 17 zł złotych za jajko! Wielkanocny catering tylko dla milionerów

Gessler stawia na jakość produktów

Magda Gessler to bez wątpienia znakomita ekspertka kulinarna. Można ją lubić albo nie, ale jej kuchnia, jak sama mówi, to wyjątkowe doświadczenie smakowe. Gwiazda „Kuchennych Rewolucji” wielokrotnie w wywiadach konsekwentnie broni wysokich cen w restauracji „U Fukiera”, wyjaśniając dobitnie, że są one wysokie ze względu na dbałość o najwyższą jakość produktów, a także precyzję przygotowania potraw.

Stać cię - kupujesz. Nie stać cię - idziesz gdzie indziej. Wybór jest ogromny, ja nikogo nie zmuszam - wręcz wolałabym robić mniej niż więcej

– mówiła.

Na temat wysokich cen wypowiedziała się również w rozmowie z Show News.

Ja się nie boję, bo jak są dobre rzeczy, to mają być dobre. Jeśli chcemy je zastąpić złymi, to będą wtedy tanie. Dla mnie się liczy opinia moich gości, którzy przychodzą codziennie. To, że jest pełno, że jest wesoło i bardzo smacznie, i że ja sama umiem gotować. Moje "Kuchenne rewolucje", czterechsetny odcinek, świadczą o tym, że dobrze gotuję

- podkreśliła Gessler.

U Gessler jajko za 17 zł! Jest drożej niż w ubiegłym roku

„Super Express” postanowił przyjrzeć się tegorocznemu menu wielkanocnemu, które każdy może zamówić w restauracji gwiazdy TVN. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości. W porównaniu do ubiegłorocznej Wielkanocy ceny, które i tak były wywindowane, po raz kolejny znacząco podskoczyły. I choć niektóre tradycyjne potrawy, którym Gessler nadaje nowoczesny wymiar, mogą smakować wybitnie, nadal ich ceny przyprawiają o zawrót głowy.

W ofercie Magdy Gessler znajdziemy m.in. pięć połówek jaj nadziewanych wiejską, polską szynką, za które trzeba zapłacić 42 zł. Nieco taniej wyceniono jaja faszerowane pieczarkami i koperkiem, których cena wynosi 39 zł. Zaskakuje również cena różanego mazurka, który kosztuje 78 zł, czyli o 11 zł więcej niż w ubiegłym roku. O 3 zł droższa jest również tradycyjna babka z bakaliami, którą Gessler wyceniła na 91 zł. Za 200 g majonezu trzeba zapłacić 27 zł, a za pieczoną kaczkę z antonówkami aż 197 zł.

Całe menu z cenami znajdziecie w naszej galerii.

20

