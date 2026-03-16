Magda Gessler zaskakuje na starych zdjęciach. Tak wyglądała przed erą telewizji

Magda Gessler od dawna uchodzi za niekwestionowaną gwiazdę rodzimej gastronomii oraz ekranu, przyciągając uwagę widzów w całym kraju. Słynna restauratorka zjednuje sobie sympatyków nie tylko autorskimi przepisami i nietuzinkowym charakterem, ale także otwartością w opowiadaniu o swojej sferze prywatnej. Warto przyjrzeć się bliżej starym fotografiom, na których uwieczniono ją bez charakterystycznej burzy jasnych włosów.

Magda Gessler jako niekwestionowana gwiazda telewizji. Jej wizerunek od lat budzi emocje

Od wielu lat Magda Gessler utrzymuje status jednej z najbardziej wpływowych postaci w rodzimym show biznesie, a jej telewizyjne formaty na stałe wpisały się w popkulturę. Cykle takie jak "Kuchenne rewolucje" całkowicie odmieniły postrzeganie branży gastronomicznej w naszym kraju. Gospodyni programu zyskała uznanie milionów Polaków dzięki ogromnej charyzmie oraz bezkompromisowemu podejściu do prowadzonych interesów. Jej telewizyjna działalność dostarcza rozrywki, jednocześnie motywując wielu początkujących przedsiębiorców do podejmowania odważnych decyzji zawodowych.

Prowadząca popularne kulinarne show zarządza jednocześnie szeregiem prestiżowych lokali gastronomicznych, które przyciągają gości unikalnym klimatem oraz wysoką jakością serwowanych dań. Działalność biznesowa ekspertki nierzadko wywołuje gorące dyskusje ze względu na bardzo wygórowane ceny potraw. Sama gwiazda wyróżnia się w mediach niezwykle stanowczymi opiniami i charakterystyczną burzą jasnych loków. Niedawno ten wyrazisty wizerunek skomentowała Doda, która w odpowiedzi na wcześniejszą krytykę określiła restauratorkę mianem "wrednego czupiradła"...

Zaskakujące zdjęcia z przeszłości. Tak restauratorka wyglądała w krótkich i prostych włosach

Zanim ikona programów "Kuchenne rewolucje", "Magda gotuje internet" czy "MasterChef" stała się twarzą formatów rozrywkowych, prezentowała się zupełnie inaczej. Chociaż gwiazda telewizji od dawna pozostaje wierna jasnemu kolorowi, w przeszłości jej fryzura była znacznie krótsza, a nawet całkowicie pozbawiona charakterystycznych loków. Na udostępnianych od czasu do czasu archiwalnych kadrach można dostrzec restauratorkę w gładko uczesanych pasmach, często w towarzystwie innych osób z branży. Te unikalne fotografie z dawnych lat stanowią prawdziwą gratkę dla sympatyków jej medialnej kariery, która rozkręciła się na dobre w 2010 roku.

Magda Gessler szczerze o bolesnej przeszłości. Młodo została wdową

Restauratorka po zaledwie kilku latach od ślubu zmierzyła się ze śmiercią pierwszego męża. Pomimo że uwielbiana przez widzów ekspertka kulinarna kojarzy się głównie z niespożytą energią i uśmiechem, jej przeszłość naznaczona jest głębokimi tragediami. Podczas wywiadów gwiazda od czasu do czasu powraca do chwil, które wymagały od niej ogromnej siły i determinacji w obliczu osobistego dramatu. Najbardziej wstrząsającym doświadczeniem była dla niej przedwczesna śmierć Volkharta Müllera w 1987 roku. Jej pierwszy mąż przegrał nierówną walkę z nowotworem skóry, co na zawsze zmieniło podejście restauratorki do życia. O tych trudnych chwilach opowiedziała niegdyś na łamach magazynu "Grazia".

"Byłam z nim do końca. Zmarł w moich ramionach. Wszystko, co potem się działo i dzieje obecnie w moim życiu, jest wynikiem tej straty. Całe życie uciekałam od tej tragedii, żyłam swoją pasją, rozwijałam ją. Straciłam wspaniałego, dobrego człowieka. [...] Kiedy odszedł, chciałam trochę tego dobra oddać innym. Synowi, pracy, światu. Już wtedy zaczęłam dobrze zarabiać, sprzedawałam wiele obrazów. Robiłam też wystroje wnętrz, a z czasem także prywatny catering dla króla Hiszpanii. Im ciężej chorował Volkhart, tym bardziej chciałam pokazać mu, że poradzę sobie w życiu i umiem zarabiać pieniądze" - wspominała.

