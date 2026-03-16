Taniec z Gwiazdami w Polsce

Jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w historii polskiej telewizji, "Taniec z Gwiazdami", jest adaptacją brytyjskiego formatu "Strictly Come Dancing". Jego formuła polega na tanecznej rywalizacji par złożonych z osoby publicznej i profesjonalnego tancerza. Zwycięzcy otrzymują Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną. Show zadebiutowało na antenie TVN w 2005 roku, a po 13 edycjach, od 2014 roku jest kontynuowane przez Polsat. O wynikach decydują połączone noty jury i głosy widzów, a jedyną osobą oceniającą uczestników we wszystkich edycjach jest Iwona Pavlović, znana jako "Czarna Mamba".

Zwycięzcy Tańca z Gwiazdami

Taniec z Gwiazdami (TVN, 2005–2011)

1. edycja - Olivier Janiak - Kamila Kajak.

2. edycja - Katarzyna Cichopek - Marcin Hakiel.

3. edycja - Rafał Mroczek - Aneta Piotrowska.

4. edycja - Kinga Rusin - Stefano Terrazzino.

5. edycja - Krzysztof Tyniec - Kamila Kajak.

6. edycja - Anna Guzik - Łukasz Czarnecki.

7. edycja - Magdalena Walach - Cezary Olszewski.

8. edycja - Agata Kulesza - Stefano Terrazzino.

9. edycja - Dorota Gardias - Andrej Mosejcuk.

10. edycja - Anna Mucha - Rafał Maserak.

11. edycja - Julia Kamińska - Rafał Maserak.

12. edycja - Monika Pyrek - Robert Rowiński.

13. edycja - Kacper Kuszewski - Anna Głogowska.

Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami (Polsat, od 2014)

1. edycja - Aneta Zając - Stefano Terrazzino.

2. edycja - Agnieszka Sienkiewicz - Stefano Terrazzino.

3. edycja - Krzysztof Wieszczek - Agnieszka Kaczorowska.

4. edycja - Ewelina Lisowska - Tomasz Barański.

5. edycja - Anna Karczmarczyk - Jacek Jeschke.

6. edycja - Robert Wabich - Hanna Żudziewicz.

7. edycja - Natalia Szroeder - Jan Kliment.

8. edycja - Beata Tadla - Jan Kliment.

9. edycja - Joanna Mazur - Jan Kliment.

10. edycja - Damian Kordas - Janja Lesar.

11. edycja - Edyta Zając - Michał Bartkiewicz.

12. edycja - Piotr Mróz - Hanna Żudziewicz.

13. edycja - Ilona Krawczyńska - Robert Rowiński.

14. edycja - Anita Sokołowska - Jacek Jeschke.

15. edycja - Vanessa Aleksander - Michał Bartkiewicz.

16. edycja - Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke.

17. edycja - Mikołaj „Bagi” Bagiński - Magdalena Tarnowska.

Taniec z Gwiazdami 18: co wiadomo?

Taniec z Gwiazdami 18. jest emitowany od marca 2026. Na parkiecie zobaczyliśmy następujące pary:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta

Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska

Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Do 16 marca 2026 z programem pożegnały się już Małgorzata Potocka i Emilia Komarnicka.

Wykształcenie uczestników 18. edycji Tańca z Gwiazdami

Uczestnicy 18. edycji Tańca z Gwiazdami mogą pochwalić się różnorakim wykształceniem. Mamy osobę po doktoracie, ale i wielu wykształconych aktorów. Niektórzy za to rozpoczynali kilka kierunków, jednak żadnego nie skończyli.

Kto studiował farmację? Kto chodził na zajęcia na stosunkach międzynarodowych? Kto może się pochwalić wysokim tytułem naukowym? Sprawdźcie to w naszej galerii zdjęć!

22