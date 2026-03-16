Spis treści
Taniec z Gwiazdami w Polsce
Jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w historii polskiej telewizji, "Taniec z Gwiazdami", jest adaptacją brytyjskiego formatu "Strictly Come Dancing". Jego formuła polega na tanecznej rywalizacji par złożonych z osoby publicznej i profesjonalnego tancerza. Zwycięzcy otrzymują Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną. Show zadebiutowało na antenie TVN w 2005 roku, a po 13 edycjach, od 2014 roku jest kontynuowane przez Polsat. O wynikach decydują połączone noty jury i głosy widzów, a jedyną osobą oceniającą uczestników we wszystkich edycjach jest Iwona Pavlović, znana jako "Czarna Mamba".
Zwycięzcy Tańca z Gwiazdami
Taniec z Gwiazdami (TVN, 2005–2011)
- 1. edycja - Olivier Janiak - Kamila Kajak.
- 2. edycja - Katarzyna Cichopek - Marcin Hakiel.
- 3. edycja - Rafał Mroczek - Aneta Piotrowska.
- 4. edycja - Kinga Rusin - Stefano Terrazzino.
- 5. edycja - Krzysztof Tyniec - Kamila Kajak.
- 6. edycja - Anna Guzik - Łukasz Czarnecki.
- 7. edycja - Magdalena Walach - Cezary Olszewski.
- 8. edycja - Agata Kulesza - Stefano Terrazzino.
- 9. edycja - Dorota Gardias - Andrej Mosejcuk.
- 10. edycja - Anna Mucha - Rafał Maserak.
- 11. edycja - Julia Kamińska - Rafał Maserak.
- 12. edycja - Monika Pyrek - Robert Rowiński.
- 13. edycja - Kacper Kuszewski - Anna Głogowska.
Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami (Polsat, od 2014)
- 1. edycja - Aneta Zając - Stefano Terrazzino.
- 2. edycja - Agnieszka Sienkiewicz - Stefano Terrazzino.
- 3. edycja - Krzysztof Wieszczek - Agnieszka Kaczorowska.
- 4. edycja - Ewelina Lisowska - Tomasz Barański.
- 5. edycja - Anna Karczmarczyk - Jacek Jeschke.
- 6. edycja - Robert Wabich - Hanna Żudziewicz.
- 7. edycja - Natalia Szroeder - Jan Kliment.
- 8. edycja - Beata Tadla - Jan Kliment.
- 9. edycja - Joanna Mazur - Jan Kliment.
- 10. edycja - Damian Kordas - Janja Lesar.
- 11. edycja - Edyta Zając - Michał Bartkiewicz.
- 12. edycja - Piotr Mróz - Hanna Żudziewicz.
- 13. edycja - Ilona Krawczyńska - Robert Rowiński.
- 14. edycja - Anita Sokołowska - Jacek Jeschke.
- 15. edycja - Vanessa Aleksander - Michał Bartkiewicz.
- 16. edycja - Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke.
- 17. edycja - Mikołaj „Bagi” Bagiński - Magdalena Tarnowska.
Taniec z Gwiazdami 18: co wiadomo?
Taniec z Gwiazdami 18. jest emitowany od marca 2026. Na parkiecie zobaczyliśmy następujące pary:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
- Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
- Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
- Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
Do 16 marca 2026 z programem pożegnały się już Małgorzata Potocka i Emilia Komarnicka.
Wykształcenie uczestników 18. edycji Tańca z Gwiazdami
Uczestnicy 18. edycji Tańca z Gwiazdami mogą pochwalić się różnorakim wykształceniem. Mamy osobę po doktoracie, ale i wielu wykształconych aktorów. Niektórzy za to rozpoczynali kilka kierunków, jednak żadnego nie skończyli.
Kto studiował farmację? Kto chodził na zajęcia na stosunkach międzynarodowych? Kto może się pochwalić wysokim tytułem naukowym?