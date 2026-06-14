Nie żyje Oliver Tree. Znany 32-letni piosenkarz zginął w katastrofie helikoptera

Twórczość Olivera Tree Nickella cieszyła się sporym uznaniem, a jego klipy i piosenki zanotowały setki milionów odtworzeń. Artysta dopinał właśnie szczegóły globalnego tournée, które miało dotrzeć do co najmniej 30 państw. Niestety, ceniony przez wielu fanów amerykański piosenkarz zmarł tuż przed swoimi 33. urodzinami.

Oliver Tree zginął w katastrofie lotniczej w Rio de Janeiro

O tragedii poinformowało CNN Brasil, powołując się na ustalenia lokalnej policji. Wokalista to jedna z sześciu ofiar porannego wypadku lotniczego z niedzieli 14 czerwca, do którego doszło w dzielnicy Recreio dos Bandeirantes na południu Rio de Janeiro. Choć detale tej katastrofy pozostają na razie nieznane, służby potwierdziły śmierć wszystkich osób przebywających na pokładzie maszyny: dwóch pilotów oraz czworga pasażerów. Oliver Tree przebywał w Brazylii od czasu koncertu dla fanów w São Paulo. W lipcu miał wylecieć do Europy, gdzie kolejna odnoga jego trasy miała rozpocząć się od wielkiego show w Lizbonie.

Młody gwiazdor miał na koncie hity i rekord Guinnessa

Oliver Tree rozpoczął karierę jako 20-latek, tworząc w pełni samodzielnie. Przełom nastąpił w 2020 roku, gdy jego debiutancki, profesjonalnie nagrany album "Ugly Is Beautiful" trafił na sam szczyt list sprzedaży w USA i Kanadzie. Muzyk zdobył też wtedy wpis do Księgi Rekordów Guinnessa dzięki największej na świecie hulajnodze. W kwietniu 2026 roku wydał kolejny album, a miesiąc później ogłosił trasę obejmującą koncerty na wszystkich siedmiu kontynentach. Jego największe przeboje to utwory "Miss you" i "Life goes on", które w serwisie YouTube zebrały razem ponad 800 mln odsłon. Na Instagramie, gdzie płyną już słowa żalu i kondolencje, obserwują go dwa miliony fanów.

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