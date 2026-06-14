Wytatuowana Hyży i Cichopek z mężem na kobiecej gali. Uwagę zwracały obcisłe kreacje

KP
2026-06-14 22:21

Wydarzenie pod hasłem "Woman Power. Moc kobiety" przyciągnęło wiele popularnych przedstawicielek rodzimego show-biznesu. Znane kobiety postarały się o to, by zaprezentować się z jak największą elegancją. Uwagę fotoreporterów przykuły krwistoczerwona stylizacja Katarzyny Cichopek, szpilki Barbary Kurdej-Szatan i wyeksponowana noga Mai Hyży.

Wszelkiego rodzaju gale, panele dyskusyjne oraz kinowe premiery regularnie przyciągają tłumy znanych osobistości, których garderoba natychmiast staje się tematem publicznych dyskusji. Baczne spojrzenia dziennikarzy oraz internautów precyzyjnie analizują każdy element ubioru, nierzadko wydając surowe werdykty na temat zaprezentowanego gustu. Czasami celebrytki zbierają lawinę pochwał, a innym razem ich modowe wybory spotykają się z bezlitosną krytyką. Tak samo było w przypadku ostatniego, uroczystego wydarzenia o tematyce kobiecej.

Katarzyna Cichopek i Barbara Kurdej-Szatan na gali Woman Power. Kto jeszcze się pojawił?

W środę 12 czerwca polskie celebrytki stawiły się na wydarzeniu zorganizowanym pod szyldem "Woman Power. Moc kobiety". Uroczystość wypełniona była zróżnicowanymi panelami tematycznymi oraz wywiadami, a jej celem było docenienie działalności pań. Na ściance pozowały między innymi Katarzyna Sokołowska, Mariola Bojarska-Ferenc, Maja Hyży oraz Barbara Kurdej-Szatan. Na miejscu zjawił się również Zygmunt Chajzer, natomiast Katarzyna Cichopek postanowiła zabrać na imprezę swojego męża, Macieja Kurzajewskiego.

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Obcisłe stylizacje zwróciły uwagę. Co przywdziały gwiazdy?

Do sieci błyskawicznie trafiły fotografie prezentujące mocno przylegające do ciała fasony, na które tego wieczoru postawiły znane panie. Katarzyna Cichopek zaprezentowała się w minimalistycznej, lecz intensywnie czerwonej sukience z dopasowaną kolorystycznie pomadką, dumnie pozując u boku ukochanego odzianego w brązowy garnitur. Z kolei Barbara Kurdej-Szatan postawiła na suknię z golfem, jednak to jej efektowne szpilki ostatecznie skradły całe show. Całkowicie inną drogą poszła Maja Hyży, która w czarnej, zdobionej kreacji zaprezentowała głębokie wycięcie, odważnie odsłaniając lewą nogę. Zdjęcia wszystkich modowych wyborów można obejrzeć w naszej galerii.

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Katarzyna Cichopek
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MAJA HYŻY