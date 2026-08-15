Tak będa wyglądały pary taneczne w 32. edycji "Tańca z Gwiazdami". Wszystko już JASNE!

"Taniec z Gwiazdami" zachwyca od lat
"Taniec z gwiazdami" to jeden z najważniejszych i najbardziej utrwalonych programów rozrywkowych w historii polskiej telewizji, stanowiący adaptację brytyjskiego formatu "Strictly Come Dancing". Koncepcja show opiera się na rywalizacji duetów złożonych z osobowości medialnej oraz profesjonalnego tancerza, prezentujących w poszczególnych odcinkach tańce latynoamerykańskie i standardowe. W latach 2005–2011 widowisko emitowała stacja TVN pod tytułem "Taniec z gwiazdami", realizując 13 edycji.
Pierwszymi triumfatorami zostali Olivier Janiak i Kamila Kajak, a finałowe odcinki gromadziły ponad 7,7 miliona widzów. W 2014 roku prawa do formatu przejęła Telewizja Polsat, zmieniając nazwę na "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Główną nagrodą są nie tylko pieniądze, ale i Kryształowa Kula.
Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"
- Olivier Janiak – Kamila Kajak
- Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
- Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
- Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
- Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
- Magdalena Walach – Cezary Olszewski
- Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
- Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
- Anna Mucha – Rafał Maserak
- Julia Kamińska – Rafał Maserak
- Monika Pyrek – Robert Rowiński
- Kacper Kuszewski – Anna Głogowska
- Aneta Zając – Stefano Terrazzino
- Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
- Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
- Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
- Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
- Natalia Szroeder – Jan Kliment
- Beata Tadla – Jan Kliment
- Joanna Mazur – Jan Kliment
- Damian Kordas – Janja Lesar
- Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
- Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
- Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
- Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
- Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
- Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
- Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska
- Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
Taniec z Gwiazdami 32 - tak wyglądają pary
Znamy już listę gwiazd i par, które zobaczymy jesienią na parkiecie Polsatu! Oficjalna numeracja jest następująca:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Start edycji dokładnie 6 września 2026 roku.