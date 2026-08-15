Tak będa wyglądały pary taneczne w 32. edycji "Tańca z Gwiazdami". Wszystko już JASNE!

"Taniec z Gwiazdami" zachwyca od lat

"Taniec z gwiazdami" to jeden z najważniejszych i najbardziej utrwalonych programów rozrywkowych w historii polskiej telewizji, stanowiący adaptację brytyjskiego formatu "Strictly Come Dancing". Koncepcja show opiera się na rywalizacji duetów złożonych z osobowości medialnej oraz profesjonalnego tancerza, prezentujących w poszczególnych odcinkach tańce latynoamerykańskie i standardowe. W latach 2005–2011 widowisko emitowała stacja TVN pod tytułem "Taniec z gwiazdami", realizując 13 edycji.

Pierwszymi triumfatorami zostali Olivier Janiak i Kamila Kajak, a finałowe odcinki gromadziły ponad 7,7 miliona widzów. W 2014 roku prawa do formatu przejęła Telewizja Polsat, zmieniając nazwę na "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Główną nagrodą są nie tylko pieniądze, ale i Kryształowa Kula.

Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"

Olivier Janiak – Kamila Kajak Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska Kinga Rusin – Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak Anna Guzik – Łukasz Czarnecki Magdalena Walach – Cezary Olszewski Agata Kulesza – Stefano Terrazzino Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk Anna Mucha – Rafał Maserak Julia Kamińska – Rafał Maserak Monika Pyrek – Robert Rowiński Kacper Kuszewski – Anna Głogowska Aneta Zając – Stefano Terrazzino Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska Ewelina Lisowska – Tomasz Barański Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke Robert Wabich – Hanna Żudziewicz Natalia Szroeder – Jan Kliment Beata Tadla – Jan Kliment Joanna Mazur – Jan Kliment Damian Kordas – Janja Lesar Edyta Zając – Michał Bartkiewicz Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński Anita Sokołowska – Jacek Jeschke Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska Gamou Fall - Hanna Żudziewicz

Anita Włodarczyk: Taniec z Gwiazdami tak, ale kręcę się tylko w lewo!

Taniec z Gwiazdami 32 - tak wyglądają pary

Znamy już listę gwiazd i par, które zobaczymy jesienią na parkiecie Polsatu! Oficjalna numeracja jest następująca:

Start edycji dokładnie 6 września 2026 roku.