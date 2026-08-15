Tak będa wyglądały pary taneczne w 32. edycji "Tańca z Gwiazdami". Wszystko już JASNE!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-15 16:30

"Dancing with the Stars" wraca z wielkim przytupem! Już na jesień 2026 zobaczymy łącznie 32. edycję "Tańca z Gwiazdami". Choć poznaliśmy gwiazdorską obsadę, pary taneczne były trzymane w ukryciu do samego końca. Ale już wiadomo, kto z kim zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami 32"!

"Taniec z Gwiazdami" zachwyca od lat 

"Taniec z gwiazdami" to jeden z najważniejszych i najbardziej utrwalonych programów rozrywkowych w historii polskiej telewizji, stanowiący adaptację brytyjskiego formatu "Strictly Come Dancing". Koncepcja show opiera się na rywalizacji duetów złożonych z osobowości medialnej oraz profesjonalnego tancerza, prezentujących w poszczególnych odcinkach tańce latynoamerykańskie i standardowe. W latach 2005–2011 widowisko emitowała stacja TVN pod tytułem "Taniec z gwiazdami", realizując 13 edycji.

Pierwszymi triumfatorami zostali Olivier Janiak i Kamila Kajak, a finałowe odcinki gromadziły ponad 7,7 miliona widzów. W 2014 roku prawa do formatu przejęła Telewizja Polsat, zmieniając nazwę na "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Główną nagrodą są nie tylko pieniądze, ale i Kryształowa Kula. 

Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami" 

  1. Olivier Janiak – Kamila Kajak
  2. Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
  3. Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
  4. Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
  5. Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
  6. Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
  7. Magdalena Walach – Cezary Olszewski
  8. Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
  9. Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
  10. Anna Mucha – Rafał Maserak
  11. Julia Kamińska – Rafał Maserak
  12. Monika Pyrek – Robert Rowiński
  13. Kacper Kuszewski – Anna Głogowska
  14. Aneta Zając – Stefano Terrazzino
  15. Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
  16. Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
  17. Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
  18. Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
  19. Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
  20. Natalia Szroeder – Jan Kliment
  21. Beata Tadla – Jan Kliment
  22. Joanna Mazur – Jan Kliment
  23. Damian Kordas – Janja Lesar
  24. Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
  25. Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
  26. Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
  27. Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
  28. Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
  29. Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
  30. Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska
  31. Gamou Fall - Hanna Żudziewicz 
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Taniec z Gwiazdami 32 - tak wyglądają pary 

Znamy już listę gwiazd i par, które zobaczymy jesienią na parkiecie Polsatu! Oficjalna numeracja jest następująca:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle François
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Kaeyra i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Start edycji dokładnie 6 września 2026 roku. 

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TANIEC Z GWIAZDAMI
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TANIEC Z GWIAZDAMI LISTA UCZESTNIKÓW