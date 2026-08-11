Krystian Rzymkiewicz z "Tańca z gwiazdami" wygrał telewizyjne show i wystąpił na Eurowizji

Krystian Rzymkiewicz - wiek i pochodzenie

Krystian Rzymkiewicz pochodzi ze świętokrzyskiego Jędrzejowa. Kiedy brał udział w dziesiątej odsłonie widowiska "You Can Dance" w 2025 roku, liczył sobie dokładnie dwadzieścia dwa lata. Chociaż jego dokładny dzień i miesiąc narodzin pozostają nieznane szerszej publiczności, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że artysta ma obecnie dwadzieścia trzy lub dwadzieścia cztery lata.

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Krystian Rzymkiewicz - rodzice

W mediach pojawiają się głównie wzmianki na temat matki utalentowanego tancerza. To właśnie ona podjęła decyzję o zapisaniu dziewięcioletniego syna na pierwsze treningi choreograficzne. Kobieta stanowiła dla niego ogromne wsparcie podczas zmagań w programie pod szyldem stacji TVN. Zwyciężając telewizyjny konkurs, młody artysta wyznał otwarcie, że planuje przeznaczyć nagrodę główną w kwocie dwustu tysięcy złotych na spłacenie matczynego kredytu, okazując tym samym ogromną wdzięczność.

Krystian Rzymkiewicz -"You Can Dance"

Zwycięstwo w dziesiątym sezonie "You Can Dance" w 2025 roku pozostaje dotychczas największym telewizyjnym osiągnięciem młodego twórcy. Zgarnął wówczas nie tylko prestiżowy tytuł, ale również główną nagrodę finansową. Podczas etapu castingowego zaprezentował niezwykle unikalne połączenie tańca towarzyskiego ze street dance'em, lockingiem i stylem współczesnym. Taka imponująca wszechstronność błyskawicznie zaskarbiła mu ogromne uznanie ze strony panelu jurorskiego.

Krystian Rzymkiewicz - kariera taneczna

Swoją przygodę z parkietem rozpoczął niezwykle wcześnie, bo już jako dziewięciolatek. Uczęszczając do liceum o profilu tanecznym, potrafił szlifować swoje umiejętności na sali prób przez dziewięć lub nawet dziesięć godzin każdego dnia. Olbrzymie zaangażowanie przyniosło pożądane efekty, ponieważ utalentowany choreograf może pochwalić się posiadaniem najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej "S" w stylu towarzyskim.

Krystian Rzymkiewicz - Eurowizja

Choreograf ma w swoim artystycznym portfolio również występ na najważniejszej muzycznej scenie Europy. W 2026 roku pojechał na Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany w Wiedniu. Wystąpił tam na austriackiej scenie jako jeden z tancerzy wspierających wokalnie Alicję Szemplińską. Ostatecznie reprezentacja z jego bezpośrednim udziałem zakończyła europejskie zmagania na dwunastej pozycji w ogólnej klasyfikacji punktowej.

Krystian Rzymkiewicz - Instagram

Artysta prężnie działa w przestrzeni cyfrowej, gdzie konsekwentnie buduje swój wizerunek głównie wokół zawodowej pasji. W serwisie Instagram można go znaleźć pod oficjalnym pseudonimem @rzymkiewicz_krystian. Na swoim profilu promuje się nie tylko jako triumfator dziesiątej edycji telewizyjnego show, ale również dumnie podkreśla zdobycie tytułu mistrza globu w wymagającej kategorii showdance.

Krystian Rzymkiewicz "Taniec z gwiazdami"

Udział w najsłynniejszym tanecznym programie w Polsce to jego kolejny gigantyczny skok w stronę telewizyjnego mainstreamu. W lipcu 2026 roku stacja Polsat oficjalnie poinformowała opinię publiczną, że zdolny tancerz znalazł się w wąskim gronie profesjonalistów dziewiętnastej odsłony widowiska. Tym samym młody artysta otworzył zupełnie nowy rozdział w swojej dynamicznie rozwijającej się karierze przed kamerami.

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