Ewelina Lisowska zachwyca w bikini na włoskich wakacjach. Zrobiła formę życia

Ewelina Lisowska na włoskich wakacjach

Ewelina Lisowska ma latem pełne ręce roboty. Gwiazda nieustannie przemieszcza się po Polsce, a filmiki z jej energetycznych koncertów biją rekordy popularności w internecie. Niedawno uczestniczka popularnego przed laty programu "X Factor" skomentowała swój własny występ z utworem „Telephone” Lady Gagi, który niespodziewanie stał się wiralem. Artystka otwarcie przyznała, że mimo studiowania filologii angielskiej posiada polski akcent i nie widzi w tym powodu do wstydu, po czym zdradziła, że od pewnego czasu pilnie uczy się włoskiego. Ten kraj jest jej szczególnie bliski z powodu pochodzenia jej partnera, dlatego bywa tam bardzo często.

Lisowska zrobiła formę życia

Dzieląc swój czas między ojczyznę a słoneczne Włochy, piosenkarka po intensywnym sezonie koncertowym postanowiła naładować baterie na urokliwej wyspie Elba. Odpoczywając, nie zniknęła jednak z radarów swoich sympatyków. Lisowska systematycznie wrzuca na swoje profile relacje z toskańskich wakacji. Wśród nich nie brakuje zdjęć w stroju kąpielowym, w którym z dumą prezentuje niezwykle wyrzeźbioną figurę, będącą m.in. zasługą wymagających treningów MMA.

Ewelina Lisowska Polsat Hit Festiwal