Ewelina Lisowska zachwyca w bikini na włoskich wakacjach. Zrobiła formę życia

Maksymilian Kluziewicz
2026-08-11 12:36

Ewelina Lisowska nie kryje swojej miłości do słonecznej Italii, skąd pochodzi jej ukochany. Włoski temperament tak się jej udzielił, że zaczęła naukę nowego języka. Pomiędzy kolejnymi letnimi występami gwiazda znalazła czas na relaks na toskańskiej wyspie Elba. Jej najnowsze zdjęcia wywołały spore poruszenie wśród fanów.

Ewelina Lisowska na włoskich wakacjach

Ewelina Lisowska ma latem pełne ręce roboty. Gwiazda nieustannie przemieszcza się po Polsce, a filmiki z jej energetycznych koncertów biją rekordy popularności w internecie. Niedawno uczestniczka popularnego przed laty programu "X Factor" skomentowała swój własny występ z utworem „Telephone” Lady Gagi, który niespodziewanie stał się wiralem. Artystka otwarcie przyznała, że mimo studiowania filologii angielskiej posiada polski akcent i nie widzi w tym powodu do wstydu, po czym zdradziła, że od pewnego czasu pilnie uczy się włoskiego. Ten kraj jest jej szczególnie bliski z powodu pochodzenia jej partnera, dlatego bywa tam bardzo często.

Lisowska zrobiła formę życia

Dzieląc swój czas między ojczyznę a słoneczne Włochy, piosenkarka po intensywnym sezonie koncertowym postanowiła naładować baterie na urokliwej wyspie Elba. Odpoczywając, nie zniknęła jednak z radarów swoich sympatyków. Lisowska systematycznie wrzuca na swoje profile relacje z toskańskich wakacji. Wśród nich nie brakuje zdjęć w stroju kąpielowym, w którym z dumą prezentuje niezwykle wyrzeźbioną figurę, będącą m.in. zasługą wymagających treningów MMA.

Ewelina Lisowska Polsat Hit Festiwal
Ewelina Lisowska w srebrnej kurtce. Na miniaturze obok sylwetka w bikini. O wakacjach gwiazdy przeczytasz na SE.
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EWELINA LISOWSKA