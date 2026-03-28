Ewelina Lisowska pokazała, jak rozmawia z chłopakiem po włosku! Wiedzieliście, że jest taka utalentowana?

Ewelina Lisowska ma włoskiego ukochanego

Ewelina Lisowska niewiele mówi o swoim życiu miłosnym, ale wiadomo, że jej wybrankiem, i to już od kilku lat, jest przystojny Włoch z rajdową przeszłością. Starszy o 15 lat przystojniak (w tym roku skończy 50 lat) mocno zawrócił jej w głowie! To Andi Mancin - doświadczony kierowca rajdowy o polsko-włoskich korzeniach. Choć jest sporo starszy od gwiazdy, różnica wieku w ogóle nie przeszkadza zakochanym. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że ich relacja jest stabilna i trwała.

Lisowska długo nie afiszowała się z uczuciem, ale ostatnio coraz śmielej pokazuje ukochanego w mediach społecznościowych. Fani nie mają wątpliwości, to poważny związek! Wokalistka dzieli swoje życie między Polskę a Włochy, a nawet uczy się języka włoskiego, by jeszcze lepiej odnaleźć się w świecie partnera.

Tak Lisowska mówi po włosku!

Doniesienia o tym, że polska gwiazda dla ukochanego szlifuje język włoski, to sama prawda. Ostatnio Lisowska zaprezentowała swoje lingwistyczne umiejętności - nagrała rozmowę, którą odbyła po włosku z partnerem, a później umieściła ją w sieci.

Zawsze jestem pytana: czy rozmawiam z chłopakiem po włosku? I odpowiedź brzmi: nie. Choć zdarzają się wyjątki! W maju będzie dwa lata, odkąd zaczęłam się uczyć języka włoskiego (...). Dzielnie realizuję podręcznik i próbuję ogarnąć ten niezwykle trudny gramatycznie język. Sporo pracy przede mną, ale każdy postęp cieszy - napisała na swoim profilu na Facebooku.

Na nagraniu słyszymy, jak Lisowska zapowiada:

Dzwonię do mojego chłopaka i będę z nim rozmawiać po włosku.

Lisowska dodała napisy dla swoich polskich fanów, którzy nie znają języka włoskiego - z ukochanym porozmawiała o tym, co robiła, o pogodzie, planach Andiego na kolejne godziny. Internauci szybko ocenili, że gwiazda świetnie radzi sobie z obcym językiem. Wideo znajdziecie w naszej GALERII!

