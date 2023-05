Fani piosenkarki doskonale wiedzą, że Ewleina Lisowska bardzo lubi Włochy i często wybiera je na kierunek urlopowych wypraw. Tym razem wielkie włoskie wakacje wypadły na Sardynii. Przepiękna włoska wyspa, która urzeka przyrodą i klimatem, okazała się dla gwiazdy w pewnym stopniu rozczarowująca.

Ewelina Lisowska na włoskich wakacjach. Gwiazda nie kryje rozczarowania

Morze w najpiękniejszych odcieniach, plaże ukryte wśród skał, łąki pachnące ziołami, zapierająca dech w piersiach Grota Neptuna i fantastyczna kuchnia. Sardynia urzeka przyrodą i kulturą. Jej uroki docenili m.in. Julia Roberts, Leonardo di Caprio czy Mariah Carey a ostatnio także polska piosenkarka Ewelina Lisowska. W swoich mediach społecznościowych gwiazda dzieliła się z fanami swoimi wrażeniami. Chętnie pozowała do zdjęć na tle niesamowitych widoków. Wokalistka pokazała m.in. fotkę z przylądka Capo Caccia w okolicy Alghero, gdzie znajduje się Grota Neptuna. To jedna z największych atrakcji tego miejsca. Najpiękniejsza jaskinia Sardynii liczy ponad 4 km długości, jednak dla turystów dostępne jest jedynie kilkaset metrów. Wewnątrz skrywa słone jezioro, w którego wodach majestatycznie odbijają się fantazyjne stalaktyty i stalagmity. Ewlina Lisowska nie kryła także radości, jaką sprawiło jej obserwowanie przyrody.

- „Pierwszy raz na żywo widziałam flamingi! Mogłabym je obserwować godzinami” – napisała wokalistka na Instagramie.

Trudno się z jej zachwytami nie zgodzić. Flamingi w naturalnym środowisku wyglądają zjawiskowo. Ogólnie fauna i flora Sardynii zachwycają. Warto wybrać się Półwysep Sinis, który upodobały sobie nie tylko flamingi, ale mnóstwo niesamowitych gatunków ryb i ptaków. Na miejscu są także długie kwarcowe plaże i wysokie wydmy. Ten rezerwat przyrody warto wpisać na listę „co zobaczyć”. Na zwiedzanie całej Sardynii dobrze jest zarezerwować dwa tygodnie, wyspa ma blisko 1900 km wybrzeża i widoków zapierających dech w piersi tyle, że podróżując samochodem, zatrzymujesz się co chwilę, by zrobić zdjęcie. Nic dziwnego, że Ewelina Lisowska, podsumowując swój urlop, była lekko rozczarowana.

- „Ostatnie kadry z wyjazdu i zaraz wracamy do pracy. Jak było na Sardynii? Za krótko. Wyspa jest tak duża, że nie zdążyłam ani wszystkiego zwiedzić, ani odpocząć" – napisała na Isntagramie.

ZOBACZ TEŻ: Pojechała w Beskidy i znalazła dziewięćsił. Babraczka wzmocniła efekt dobrych wspomnień

Sardynia. Co warto zobaczyć?

Oprócz opisanych wyżej atrakcji Sardynii warto także odwiedzić Norę. Zachowały się tu ruiny antycznego miasta, amfiteatr, łaźnie i pozostałości murów obronnych. Podróżując po wyspie, dobrze jest zatrzymać się też na chwilę w Sassari. Druga co do wielkości miejscowość Sardynii, położona w północno-zachodniej części wyspy kusi piękna architektura. Zdjęcie przed Fontaną di Rosello, ozdobioną figurami przedstawiającymi cztery pory roku będzie piękną pamiątką. Jednak najważniejszym zabytkiem miasta jest powstała w dwunastym wieku i później wielokrotnie przebudowywana Katedra św. Mikołaja urzekająca, barokową fasadą. Z kolei jedną z największych i nadal niewyjaśnionych tajemnic Sardynii są nuragi, czyli kamienne warowne wieże. Budowle, które kształtem przypominają ścięty stożek, powstały z ociosanych bloków skalnych układanych bez użycia zaprawy. Na Sardynii znajduje się ich ponad 7000. Podziemne korytarze łączą się ze sobą tworząc system, dzięki któremu możliwe jest przejście z zewnętrznych fortyfikacji do wioski. Do dziś nie wiadomo, czemu miały służyć. Według niektórych ekspertów nuragi stanowiły element fortyfikacji obronnych. Inne miejscowości warte uwagi to także: Cagliari, Orgosolo, Castelsardo, Barbagia, Alghero. Nie wolno zapominać także o wizytówce Sardynii, czyli Szmaragdowym Wybrzeżu Costa Smeralda. Do najsłynniejszych plaż Szmaragdowego Wybrzeża należą Liscia Ruja, Romazzino, Capriccioli czy Il Pevero.

NIE PRZEGAP: To jedna z najpiękniejszych i najciekawszych greckich wsyp. Będzie hitem na wakacje 2023

Sonda Byłaś/eś kiedyś na Sardynii? Tak. Pięna wyspa Nie, ale bardzo chcę pojechać Nie i nie zamierzam jechać