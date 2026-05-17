Pawlikowski idzie po Złotą Palmę. Musiał zbiera chłodne recenzje. To się dzieje w Cannes

Monika Tumińska
2026-05-17 16:12

Dawno żaden z polskich reżyserów, nie miał takiej pozycji na świecie jak Paweł Pawlikowski (68 l.). Jego dramat "Ojczyzna" skradł serca w Cannes i ma ogromną szansę na Złotą Palmę. Jak widać Oscar to dla naszego reżysera za mało. Biegnie po więcej. Na światowym święcie kina obecny był również ze swoim filmem Maciej Musiał (31 l.)

Festiwal filmowy w Cannes trwa w najlepsze. Ostatnio swoją premierę podczas święta kina na Lazurowym Wybrzeżu miał nowy film Pawła Pawlikowskiego pt. "Ojczyzna". Polski reżyser dumnie prezentował się na czerwonym dywanie w towarzystwie swojej żony Małgorzaty Beli (48 l.) ale również światowych gwiazd. Wybitny artysta do zdjęć pozował również z - Hannsem Zischlerem (78 l.) i Sandrą Hüller (48 l.), którzy grają główne role w jego nominowanym do Złotej Palmy filmie.

W ekranizacji, która do kin ma trafić 19 czerwca, zobaczymy również naszą polską gwiazdę, Joannę Kulig (43 l.). Przypomnijmy, że w 2018 roku gwiazda w towarzystwie Pawlikowskiego pojawiła się w Cannes, bowiem zagrała ona w "Zimnej wojnie", nagrodzonej na festiwalu za reżyserię.

Pawlikowski idzie po Złotą Palmę

Paweł Pawlikowski jest teraz w świetniej formie twórczej. Zdaniem ekspertów, film "Ojczyzna", ma szansę na główną nagrodę. 

Choć "Ojczyzna" opowiada o rodzinie Mannów, jest najbardziej osobistym filmem, jaki zrealizowałem. Czuję to, co oni

- powiedział reżyser podczas konferencji prasowej na festiwalu w Cannes.

Maciej Musiał nie zbiera najlepszych recenzji w Cannes

O nagrodę w Cannes walczy również film "Historie równoległe", za którego produkcję odpowiada Maciej Musiał. Recenzenci dobrze oceniają kreacje aktorskie i część techniczną, natomiast mają zastrzeżenia do całej reszty. Według nich film ma być pozbawiony jakiegokolwiek napięcia.

Film całkowicie pozbawiony mocy, który przypomina raczej rozdmuchaną pracę zaliczeniową z pisania metafikcji niż pełną życia i akcji historię

- pisze David Rooney z The Hollywood Reporter.

