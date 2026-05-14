Potężny sukces Polski! OWACJE NA STOJĄCO trwały aż 6 minut. Nagrali wzruszonego Pawlikowskiego w Cannes

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-05-14 21:57

W czwartkowy wieczór premierę na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes miał najnowszy film Pawła Pawlikowskiego "Fatherland". "Ojczyzna", bo tak brzmi tytuł po polsku, wywołała ogromne emocje! Wzruszony reżyser odebrał długie, ponoć aż 6-minutowe owacje na stojąco, a w zachwytach tonie nawet "Vanity Fair". Mamy otwartą drogę do Oscara?

Ogromny sukces Polski w Cannes! Pawlikowski z owacjami na stojąco

Paweł Pawlikowski to jeden z najbardziej utytułowanych i nagradzanych na świecie polskich filmowców. Reżyser wraz ze swoją polską ekipą chyba właśnie odniósł kolejny, spektakularny sukces. Prezentowany podczas festiwalu w Cannnes "Fatherland" - jego nowy film w gwiazdorskiej obsadzie - nie tylko przyciągnął tłum gwiazd, ale też po pokazie zdobył ogromne uznanie! Pełna sala stała na baczność!

Według doniesień medialnych "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego była oklaskiwana na stojąco przez 6 minut. Wzruszony reżyser i ekipa filmowa zbierali gratulacje i wygląda na to, że jego najnowsze, czarno-białe dzieło ma spore szanse zgarnąć największe światowe nagrody, a kto wie - może nawet sięgnąć po upragnionego Oscara.

Wielkie wzruszenie polskiej ekipy w Cannes! Gratulacje i 6 minut oklasków

Pawlikowski ma już na koncie ogromny sukces i nominację do Oscarów za "Zimną Wojnę" z Joanną Kulig i Tomaszem Kotem. Czy jego nowe dzieło, opowiadające historię relacji ojca i córki, przebije ten sukces? 

W rolach głównych w "Fatherland" zagrały światowe gwiazdy - Sandra Hüller, która ma na koncie role w głośnej "Strefie interesów" i "Anatomii upadku" oraz i Hanns Zischler doceniany za rolę w "Monachium". Pawlikowski jest reżyserem i współscenarzystą filmu, który wzbudził w Cannes zachwyty. Na premierze zjawili się między innymi Diane Kruger, Demi Moore i Seth Rogen.

Zobacz również: Tłum gwiazd na premirze Pawła Pawlikowskiego w Cannes! Demi Moore, Diane Kruger i inni oklaskiwali polskie "Fatherland"

Wzruszony Paweł Pawlikowski nagrany w Cannes

Na wideo zamieszczonym między innymi na profilu "Vanity Fair" widać wzruszonego reżysera i ekipę odbierających gratulacje. U boku Pawła Pawlikowskiego można zauważyć też dumną i poruszoną partnerkę filmowca, polską aktorkę i modelkę Małgorzatę Belę. Według opisów dziennikarzy obecnych na sali owacje na stojąco trwały aż 6 minut.

"Ma nadzieję, że chociaż połowa z was klaszcze szczerze" - żartował Paweł Pawlikowski, który w tym roku walczy w Cannes o Złotą Palmę. Co za wieczór dla Polski! 

Zobacz również: Ma 92 lata, a wygląda młodziej niż 30 lat temu. Joan Collins zachwyca w Cannes

OJCZYZNA (Fatherland) Pawła Pawlikowskiego - premiera na 79. Międzynarodowym Filmowym Festiwalu w Cannes
Galeria zdjęć 40
Martyna Byczkowska zdradza swoje guilty pleasure. Będziecie zaskoczeni jej odpowiedzią!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GOSIA BELA
MAŁGOSIA BELA
FESTIWAL W CANNES
CANNES
MAŁGORZATA BELA
PAWEŁ PAWLIKOWSKI