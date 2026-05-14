Potężny sukces Polski! OWACJE NA STOJĄCO trwały aż 6 minut. Nagrali wzruszonego Pawlikowskiego w Cannes

Ogromny sukces Polski w Cannes! Pawlikowski z owacjami na stojąco

Paweł Pawlikowski to jeden z najbardziej utytułowanych i nagradzanych na świecie polskich filmowców. Reżyser wraz ze swoją polską ekipą chyba właśnie odniósł kolejny, spektakularny sukces. Prezentowany podczas festiwalu w Cannnes "Fatherland" - jego nowy film w gwiazdorskiej obsadzie - nie tylko przyciągnął tłum gwiazd, ale też po pokazie zdobył ogromne uznanie! Pełna sala stała na baczność!

Według doniesień medialnych "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego była oklaskiwana na stojąco przez 6 minut. Wzruszony reżyser i ekipa filmowa zbierali gratulacje i wygląda na to, że jego najnowsze, czarno-białe dzieło ma spore szanse zgarnąć największe światowe nagrody, a kto wie - może nawet sięgnąć po upragnionego Oscara.

Pawlikowski ma już na koncie ogromny sukces i nominację do Oscarów za "Zimną Wojnę" z Joanną Kulig i Tomaszem Kotem. Czy jego nowe dzieło, opowiadające historię relacji ojca i córki, przebije ten sukces?

W rolach głównych w "Fatherland" zagrały światowe gwiazdy - Sandra Hüller, która ma na koncie role w głośnej "Strefie interesów" i "Anatomii upadku" oraz i Hanns Zischler doceniany za rolę w "Monachium". Pawlikowski jest reżyserem i współscenarzystą filmu, który wzbudził w Cannes zachwyty. Na premierze zjawili się między innymi Diane Kruger, Demi Moore i Seth Rogen.

Na wideo zamieszczonym między innymi na profilu "Vanity Fair" widać wzruszonego reżysera i ekipę odbierających gratulacje. U boku Pawła Pawlikowskiego można zauważyć też dumną i poruszoną partnerkę filmowca, polską aktorkę i modelkę Małgorzatę Belę. Według opisów dziennikarzy obecnych na sali owacje na stojąco trwały aż 6 minut.

"Ma nadzieję, że chociaż połowa z was klaszcze szczerze" - żartował Paweł Pawlikowski, który w tym roku walczy w Cannes o Złotą Palmę. Co za wieczór dla Polski!

