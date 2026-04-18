17-letnia śpiewaczka operowa reprezentuje Francję na Eurowizji 2026. Kim jest Monroe?

Adrian Rybak
2026-04-18 11:39

Monroe to 17-letnia śpiewaczka operowa, która w 2026 roku będzie reprezentować Francję podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. Francuski nadawca wyraźnie podążają ścieżką wyznaczoną przez zwycięzców dwóch ostatnich edycji, choć w odróżnieniu od Nemo czy JJ-a, ich kandydatka jest znacznie młodsza. Co dokładnie wiemy o tej utalentowanej artystce?

Eurowizja 2026: Francja - Monroe
Galeria zdjęć 10

Kim jest Monroe, 17-letnia reprezentantka Francji na Eurowizji 2026?

Mimo że Monroe ma dopiero 17 lat, już teraz cieszy się mocną pozycją na francuskim rynku muzycznym. Szersza publiczność usłyszała o niej w 2025 roku, kiedy to triumfowała w popularnym talent show „Prodiges”, emitowanym na antenie France Télévisions. Zwycięstwo, poparte potężnym wokalem i sceniczną charyzmą, otworzyło jej drogę do ogólnokrajowej rozpoznawalności. Młoda wokalistka wychowywała się na zmianę we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Od najmłodszych lat uczyła się gry na fortepianie oraz śpiewu. Jej artystyczny warsztat kształtował się poprzez udział w chórach i musicalach, a ogromny wpływ na jej rozwój miała fascynacja muzyką klasyczną i operową. Dotychczas artystka publikowała głównie własne interpretacje znanych utworów. Podczas Eurowizji 2026 zaprezentuje jednak swój debiutancki, mainstreamowy singiel zatytułowany „Regarde !”.

Monroe o piosence „Regarde !”

Za stworzenie utworu „Regarde !” odpowiada Fredie Marche, który napisał tekst, a także zajął się komponowaniem i produkcją wspólnie z Fredem Savio oraz duetem Violin Phonix. W oficjalnym komunikacie wydanym przez stację France Télévisions sama Monroe opowiedziała o głównym przesłaniu swojej kompozycji:

Za pomocą mojej piosenki Regarde! chcę ukazać bogactwo i różnorodność naszej francuskiej muzyki. Pragnę zaoferować Europie intensywny i szczery występ, niosący uniwersalne przesłanie: miłość jest tym, co nas łączy.

Eurowizja 2026 w Wiedniu

Jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowana w austriackiej hali Wiener Stadthalle w Wiedniu. Półfinałowe zmagania zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, natomiast wielki finał wyłoni zwycięzcę 16 maja 2026 roku. Prawo do organizacji wydarzenia Austria zdobyła dzięki ubiegłorocznemu triumfowi artysty ukrywającego się pod pseudonimem JJ z utworem „Wasted Love”. Będzie to najmniejszy festiwal od 2003 roku. W rywalizacji wezmą udział delegacje z 35 państw, ponieważ pięć krajów postanowiło zbojkotować wydarzenie w związku z uczestnictwem Izraela.

Radio ESKA Google News
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
FRANCJA