17-letnia śpiewaczka operowa reprezentuje Francję na Eurowizji 2026. Kim jest Monroe?

Kim jest Monroe, 17-letnia reprezentantka Francji na Eurowizji 2026?

Mimo że Monroe ma dopiero 17 lat, już teraz cieszy się mocną pozycją na francuskim rynku muzycznym. Szersza publiczność usłyszała o niej w 2025 roku, kiedy to triumfowała w popularnym talent show „Prodiges”, emitowanym na antenie France Télévisions. Zwycięstwo, poparte potężnym wokalem i sceniczną charyzmą, otworzyło jej drogę do ogólnokrajowej rozpoznawalności. Młoda wokalistka wychowywała się na zmianę we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Od najmłodszych lat uczyła się gry na fortepianie oraz śpiewu. Jej artystyczny warsztat kształtował się poprzez udział w chórach i musicalach, a ogromny wpływ na jej rozwój miała fascynacja muzyką klasyczną i operową. Dotychczas artystka publikowała głównie własne interpretacje znanych utworów. Podczas Eurowizji 2026 zaprezentuje jednak swój debiutancki, mainstreamowy singiel zatytułowany „Regarde !”.

Monroe o piosence „Regarde !”

Za stworzenie utworu „Regarde !” odpowiada Fredie Marche, który napisał tekst, a także zajął się komponowaniem i produkcją wspólnie z Fredem Savio oraz duetem Violin Phonix. W oficjalnym komunikacie wydanym przez stację France Télévisions sama Monroe opowiedziała o głównym przesłaniu swojej kompozycji:

Za pomocą mojej piosenki Regarde! chcę ukazać bogactwo i różnorodność naszej francuskiej muzyki. Pragnę zaoferować Europie intensywny i szczery występ, niosący uniwersalne przesłanie: miłość jest tym, co nas łączy.

Eurowizja 2026 w Wiedniu

Jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowana w austriackiej hali Wiener Stadthalle w Wiedniu. Półfinałowe zmagania zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, natomiast wielki finał wyłoni zwycięzcę 16 maja 2026 roku. Prawo do organizacji wydarzenia Austria zdobyła dzięki ubiegłorocznemu triumfowi artysty ukrywającego się pod pseudonimem JJ z utworem „Wasted Love”. Będzie to najmniejszy festiwal od 2003 roku. W rywalizacji wezmą udział delegacje z 35 państw, ponieważ pięć krajów postanowiło zbojkotować wydarzenie w związku z uczestnictwem Izraela.