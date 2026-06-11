Borys Szyc przyłapany przez paparazzi na korcie. Przebije Maję Chwalińską?!

Borys Szyc niczym gwiazda kortu tenisowego. Paparazzi go przyłapali

Jeszcze kilka lat temu prowadził hulaszczy styl życia. Na mieście widywano go raczej wieczorem. I nie kochał wtedy sportu. Dziś Borys Szyc to zupełnie inny człowiek. Swój brzuszek zamienił na kaloryfer i nic dziwnego, skoro zamiast z auta woli korzystać z hulajnogi. To nią pojechał na kort tenisowy, na którym dał sobie niezły wycisk. Szyc nie przegapił żadnej piłki. Z całą siłą odbił każdą mu zaserwowaną. Regularnie lata też do Paryża na najważniejsze mecze z udziałem rodaków.

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Wygląda na to, że Maja Chwalińska i Iga Świątek (25 l.) mogą zacząć się obawiać. A że zawód aktora niepewny, może Szyca naprawdę czeka jeszcze sportowa kariera?

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Metamorfoza Szyca

Borys Szyc w ostatnich miesiącach przeszedł zauważalną metamorfozę i wyraźnie postawił na aktywność fizyczną. Aktor regularnie trenuje na siłowni, a efektów jego pracy nie sposób nie dostrzec. Coraz częściej publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia i relacje z treningów, pokazując, że sport stał się ważnym elementem jego codziennego życia. Systematyczność i konsekwencja przyniosły imponujące rezultaty – gwiazdor może pochwalić się wysportowaną sylwetką, wyraźnie zarysowanymi mięśniami oraz świetną kondycją.

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Fani zwracają uwagę, że Szyc prezentuje się obecnie znakomicie, a jego przemiana jest jedną z najbardziej komentowanych metamorfoz w polskim show-biznesie. Wszystko wskazuje na to, że aktor nie zamierza zwalniać tempa i nadal konsekwentnie pracuje nad formą, inspirując przy tym wielu obserwatorów do większej dbałości o własne zdrowie i aktywność fizyczną.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Borys Szyc daje czadu na korcie tenisowym.

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