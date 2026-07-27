Andrzej Chyra na nocnej randce! Piękna szatynka trzymała go za dłoń. Odjechali jednym autem!

Andrzej Chyra i jego związki

Andrzej Chyra ma na swoim koncie trzy długoletnie związki. Pierwszy z Martą Kownacką, która była jego żoną, drugi, 6-letni z Magdaleną Cielecką, oraz trzeci z Pauliną Jaroszewicz, z którą ma 11-letniego syna Tadeusza. Z tą ostatnią gwiazdor spotykał się 8 lat. I choć dzieliła ich spora różnica wieku - 24 lat, to wydawało się, że łączy ich wyjątkowo silne uczucie. Jednak ta relacja zakończyła się trzy lata temu i od tamtej pory aktor parokrotnie widywany był w towarzystwie różnych kobiet. W 2024 roku widziano go z tajemniczą blondynką, która wprowadzała się do kamienicy gwiazdora. Rok później całował się z inną blondynką w parku. A teraz przyszedł czas na kolejną piękność, tym razem o ciemnych włosach.

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Nocna randka Chyry z tajemniczą pięknością

Andrzej Chyra w towarzystwie pięknej szatynki pojawił się ostatnio w jednej z warszawskiej restauracji serwującej owoce morza. I choć była godzina 22, nie weszli do środka. Para usiadła w ogródku przy nastrojowym świetle. Kobieta poprosiła o kieliszek z białym trunkiem, aktor zamówił mule i tonik.

W restauracji spędzili dwie godziny. Cały czas patrzyli sobie głęboko w oczy

- mówi nasz informator. Po bardzo udanej randce wyszli z lokalu trzymając się za ręce. Całą drogę tulili się do siebie nie szczędząc sobie czułych gestów. Wspólnie też wsiedli do samochodu aktora. Czyżby strzała Amora trafiła Chyrę na dobre? Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w miłości.

Zdjęcia z randki znajdziesz w naszej galerii.

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