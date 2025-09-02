Andrzej Chyra przyłapany w parku z kobietą. Co oni tam wyprawiali! Wstyd patrzeć

Andrzej Chyra nie poddaje się w poszukiwaniach miłości

Kilka dni temu Andrzej Chyra skończył 61 lat. Ale czy on się wreszcie ustatkuje? Tego nie wie nikt. Póki co najbliżej był z Magdaleną Cielecką (53 l.), z którą, choć nie bez dramatów, przeżył w związku aż 10 lat. Wydawało się, że wreszcie będzie szczęśliwy u boku Pauliny Jaroszewicz, z którą doczekali się 11-letniego dziś synka, ale i ten związek się wypalił.

- Myślę, że dwa domy kochające i żyjące ze sobą w przyjaźni są lepsze, niż jeden dom, który wytwarza toksyczną atmosferę - powiedział jakiś czas temu w "Vivie". I trudno nie przyznać mu racji.

Ale Andrzej Chyra nie poddaje się i wciąż szuka tej jedynej. Przed rokiem spotykał się z atrakcyjną szatynką, a niedawno u jego boku pojawiła się piękna blondynka.

Chyra przyłapany z piękną blondynką

Para wybrała się na romantyczny spacer do parku - jak to za starych dobrych czasów. Obejmowali się, czule patrzyli sobie w oczy. A na koniec spotkania namiętnie całowali. Aktor przytrzymał głowę partnerki, a ta nie mogła oprzeć się tym całuśnym rozkoszom. Może tym razem coś z tego będzie.

