Andrzej Chyra w szampańskim nastroju nad morzem. A nawet nie pił alkoholu!

Andrzej Chyra przybył do Sopotu na festiwal "Dwa teatry". Odebrał na nim nagrodę specjalną za słuchowisko "Kochaj" Teatru Polskiego Radia. Była więc okazja do świętowania. 60-letni aktor nie wznosił jednak toastów szampanem ani nawet winkiem. Podczas spotkania z przyjaciółmi w jednej z nadmorskich knajpek zamówił dla siebie piwo bezalkoholowe. Chyra bowiem swego czasu wywołał po alkoholu niezłe zamieszanie.

Wszyscy do dziś pamiętamy zdjęcia sprzed kilkunastu lat, na których uwieczniono sytuację, gdy aktor oddawał mocz w warszawskim metrze. Ale to już przeszłość. Dziś Chyra wzbrania się przed alkoholem. I to już od 6 lat.

Nie piję, bo stwierdziłem, że już nie dam rady. Zdarzył się moment, że udało mi się to po prostu uchwycić. W pewnej chwili jesteś już w takiej matni, że albo nie zauważysz, albo to sobie wytłumaczysz. W tej chwili nie jest to dla mnie żaden problem, tylko wiem, że nie mogę się napić. Nie mogę, ponieważ każdy pierwszy kieliszek na pewno jest początkiem lawiny. Tak, niestety, ta choroba działa - mówił gwiazdor, przyznając się w jednym z wywiadów do swojej choroby alkoholowej.

I podsumował chorobę bardzo świadomie w innej rozmowie:

Alkohol, czy jakiekolwiek uzależnienie, odbiera nam wolę. Mózg jest tak opanowany przez tę używkę. Alkohol steruje naszym mózgiem i pozwala mu wymyślać takie fantastyczne wytłumaczenia, żeby jednak dalej to konsumować.

W Sopocie Chyra zajadał się więc rybką i surówką. A białe wino, którym raczyli się jego przyjaciele, w ogóle go nie kusiło. Bezalkoholowy napój w zupełności mu wystarczył. Gwiazdor popijał zimne piwko i udowodnił, że można się świetnie bawić bez alkoholu.

Niestety aktor wciąż jest wierny innemu nałogowi - paleniu papierosów, na czym w Sopocie przyłapali go paparazzi. Chyra popalał papierosa za papierosem. W dodatku... bez zęba na przedzie. Na zdjęciach wyraźnie widać, że gwiazdor ma mały dentystyczny kłopot. Zobaczcie TUTAJ albo w galerii wyżej!

Andrzej Chyra usidlony! Przeprowadził do swojego mieszkania piękną, młodą kobietę i jej kwiatki