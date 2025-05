Kiedyś hulaka, dziś wzorowy tata. Andrzej Chyra dla syna zmienił swoje życie

Andrzej Chyra (60 l.) został ojcem dopiero po pięćdziesiątce. To przewartościowało jego życie. Wcześniej aktor słynął jako imprezowicz i kobieciarz. Dziś to ojciec na medal. Potwierdzają to jego najnowsze zdjęcia z 10-letnim Tadeuszem. Chłopczyk ma w tacie najlepszego kumpla. Jak zresztą wyznaje Chyra, rzadko mówi do niego "tato".