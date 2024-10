Andrzej Chyra chce mieć emeryturę jak ksiądz! Wbił szpilę polskiemu rządowi

Andrzej Chyra w sierpniu skończył 60 lat, nic więc dziwnego, że coraz częściej myśli o emeryturze. W Polsce panowie zaczynają otrzymywać to świadczenie w wieku 65 lat. W przypadku zawodów artystycznych z emeryturą bywa problematycznie.

A wszystko przez brak umów o pracę i nieopłacanie składek emerytalnych. Aktorzy czy piosenkarze muszą więc sami zadbać o własną przyszłość i na długo przed momentem przejścia na emeryturę uzbierać kapitał, który pozwoli im na wygodne życie. Inna opcja? Praca, praca, praca. Tak działa np. Andrzej Rosiewicz, który ma 80 lat i wciąż występuje, bo na emeryturę nie ma co liczyć.

Ostatnio temat emerytur wypłynął przy okazji rozmowy Andrzeja Chyry z "Gazetą Wyborczą". Aktor dobrze wie, że sytuacja artystów jest nie do pozazdroszczenia, jednak zauważył pewną niesprawiedliwość.

Aktor dodał, że ten problem należy rozwiązać, a samo narzekanie nic nie zmieni.

Aktor w wywiadzie zdradził, co sądzi o robieniu filmów w Polsce. Według niego rząd PiS-u zmarnował fundusze, za które można było stworzyć dobre kino.

Jesteśmy w kryzysie. Robienie dobrych filmów wymaga pieniędzy. Polskie kino nie będzie miało na razie dobrego okresu, bo duża część budżetu za czasów PiS została rozdana swoim. To, że powstanie wielkiej hollywoodzkiej produkcji było mrzonką, pokazały te wszystkie "czerwone maki" i "Bitwy Warszawskie". Grube miliony wlane w narodowe tematy, z których wyszły słabe filmy. Czym my chcemy nasączać widzów? Co to za przyjemność oglądać, że zalewamy się krwią i szlachetnie umieramy za ojczyznę? - pytał.