Ale namiętności! Andrzej Chyra na nocnej schadzce z młodziutką pięknością

Mówi się, że to kobieta jest jak wino, im dojrzalsza tym piękniejsza i bardziej ponętna. Tymczasem, będący w mocno dojrzałym wieku Andrzej Chyra również nie może opędzić się od kobiet i to coraz młodszych. Gwiazdor kina i teatru po rozstaniu z matką swojego syna Tadeusza (9 l.) znów intensywnie randkuje. Ostatnio widziano go w centrum Warszawy u boku czarującej młodej kobiety. Artysta i jego partnerka zachowywali się jak nastolatki, a z ich twarzy wręcz nie znikały uśmiechy, no chyba, że na czas pocałunków. Zakochani nie szczędzili sobie czułości w miejscach publicznych. A kiedy zgłodnieli udali się na romantyczną kolację do jednego z modnych lokali. Zabawili tam do pierwszej w nocy. - Pan Andrzej i jego towarzyszka zadowoleni przechadzali się ulicami Warszawy. Co chwila zatrzymywali się i patrząc sobie w oczy namiętnie się całowali. Potem poszli coś zjeść. Chyra jak na dżentelmena przystało zapłacił rachunek. Później wsiedli do auta aktora i pojechali do mieszkania gwiazdora, skąd wyszli następnego dnia koło południa – relacjonuje nasz tajemniczy informator.

Andrzej Chyra uwagę mediów przykuwa nie tylko wybitnymi rolami. Portale, szczególnie te plotkarskie, regularnie donosiły o jego wybrankach serca.

Andrzej Chyra - z kim był związany?

Życie prywatne celebrytów to coś, co od zawsze interesuje fanów. Ci bacznie śledzą, co dzieje się w życiu prywatnym ich ulubionych sław. Szczególnie interesujące są doniesienia o związkach i romansach. Tych nie brakowało między innymi w przypadku aktora Andrzeja Chyry. Media regularnie donosiły nie tylko o jego wybitnych kreacjach aktorskich, ale także słabości do płci pięknej i imprezowego stylu życia. Gwiazdor był raz żonaty, następnie tworzył burzliwy związek z inną znaną aktorką, po czym związał się z asystentką reżysera.

Małżeństwo Andrzeja Chyry i związek z Magdą Cielecką

59-letni aktor był żonaty z reżyserką Martą Kownacką. Para zakochała się w sobie będąc jeszcze na studniach. To właśnie dzięki żonie Chyra dostał przełomową rolę w "Długu", która była przełomem w jego karierze. Choć wydawać by się mogło, że małżeństwo tworzy zgrany team, nie przetrwało próby czasu. Para rozwiodła się w 2002 roku. Wtedy to Andrzej Chyra związał się z aktorką Magdaleną Cielecką. Trzeba przyznać, że ten związek był jednym z najbardziej burzliwych w polskim show-biznesie. Schodzili się i rozchodzili, aby po jakimś czasie znowu czule pozować do wspólnych zdjęć na medialnych wydarzeniach. Okazało się, że oboje mają bardzo silne charaktery i nie zawsze potrafili dojść ze sobą do porozumienia. Burzliwy romans trwał ostatecznie sześć lat. Rozstali się w 2008 r. Mimo rozpadu związku, Cielecka i Chyra pozostali w przyjaznych stosunkach.

