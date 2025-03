Andrzej Chyra to aktor, który od lat kojarzy się z wybitnym aktorstwem. Grał w takich filmach jak "Dług", "Komornik", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" czy "Carte Blanche". Przez dekady kreował skomplikowane, wielowymiarowe postaci, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i wiernych widzów. Jednak, jak przyznaje sam aktor, dziś jego sytuacja zawodowa wygląda inaczej, niż mogłoby się wydawać. W wywiadzie dla "Super Expressu" wyjawił, jak wygląda naprawdę.

Andrzej Chyra pojawił się niedawno na czerwonym dywanie w związku z nominacją do nagrody filmowej Orła za rolę w filmie "Kulej. Dwie strony medalu". To właśnie wtedy zapytaliśmy go o to, czy jest jeszcze jakaś rola, którą chciałby zagrać w swoim życiu.

Nie, nie, nie mam. Może postać z ciekawym problemem, to jest postać w ciekawiej sytuacji, postać w ciekawej koncepcji. To by było wyzwanie na pewno jakieś. To znaczy, to co, gdzie jest coś do odkrycia również - no to jest wtedy super. Jeśli to jest, jak mówimy, postać, to mówimy coś dużego, no to wtedy jest szansa na zbudowanie w ogóle jakiegoś świata. Coś, co ma taki potencjał, co jest wyzwaniem - powiedział "Super Expressowi" Andrzej Chyra.