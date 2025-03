To nie koniec?

17-letnia Ola z "MasterChefa" nie żyje. Co się stało? Co z pogrzebem? Prokuratura komentuje

Tomasz Jakubiak na wzruszającym nagraniu. Łzy same napływają do oczu

On Air Music Awards 2025: Kto wygra? Lista nominowanych, gwiazdy, transmisja na żywo

Andrzej Chyra to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom dobrego kina. Jest jednym z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych polskich aktorów. Artysta znany z ambitnych ról dramatycznych, jak i bardziej komercyjnych produkcji. Jego filmografia obejmuje wiele kultowych tytułów, a role, które kreował, na stałe wpisały się do polskiej filmografii.

Zobacz też: Andrzej Chyra przebrany za Włóczykija (?) paraduje po ulicy. Wypasione BMW i puszczanie "dymka"

Chyra zdobył popularność dzięki roli w filmie "Dług". Później fani mocnego kina mogli podziwiać go w takich produkcjach jak "Komornik", "W imię...", czy "Carte Blanche". Jego umiejętność wcielania się w skomplikowane, często nieoczywiste postaci sprawiła, że stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. Jego talent doceniła nie tylko fani, ale także krytycy. Jakiś czas temu popularny niegdyś aktor postanowił poświęcić się życiu rodzinnemu i nieco usunął się z polskiego show-biznesu. Na najnowszych zdjęciach, jakie pojawiły się w sieci, zupełnie nie przypomina siebie.

Zobacz też: Andrzej Chyra usidlony! Przeprowadził do swojego mieszkania piękną, młodą kobietę i jej kwiatki! Mamy zdjęcia

Andrzej Chyra zmienił się nie do poznania

Andrzej Chyra przez lata uznawany był za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów, który na swoim koncie miał liczne romanse. Jego nienaganna prezencja sprawiała, że przyciągał uwagę zarówno w filmach, jak i na czerwonym dywanie. Ostatnio jednak aktor zaskoczył swoich fanów znaczącą metamorfozą. Na najnowszych zdjęciach widać, że bardzo dużo schudł! Zupełnie nie przypomina siebie sprzed lat.

Wielu jego fanów zaczęło zastanawiać się, czy za tym nagłym spadkiem wagi nie kryje się jakaś poważniejsza przyczyna. Aktor jednak do tej pory nie odniósł się do tych doniesień oraz nie skomentował swojego obecnego wyglądu, co tylko wzmogło spekulacje na jego temat.

Zobacz też: Ale namiętności! Andrzej Chyra na nocnej schadzce z młodziutką pięknością

Zobacz naszą galerię: Andrzej Chyra nie przypomina siebie sprzed lat. Fani martwią się o jego zdrowie

Sonda Lubisz filmy z Andrzejem Chyrą? Tak, to świetny aktor Nie przepadam za jego warsztatem aktorskim Nie oglądałem/am żadnego filmu w którym grał

Andrzej Chyra usidlony! Przeprowadził do swojego mieszkania piękną, młodą kobietę i jej kwiatki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.