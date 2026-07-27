Po "Tańcu z Gwiazdami" i Eurowizji zniknęła, teraz wraca do Polski. Tamara Gee ogłasza wyjątkowy koncert

W 2004 roku Tamara Gołębiowska (z domu Wimer), amerykańska piosenkarka o polskich korzeniach, zdecydowała się na odważny krok i zamieszkała w Warszawie. Wspierana przez swojego świeżo upieczonego męża Adama, wydała pod pseudonimem Isis Gee swój pierwszy utwór "Hidden Treasure", który błyskawicznie zdobył uznanie w polskich rozgłośniach radiowych. To był początek jej wielkiej kariery w naszym kraju. Mimo pasma sukcesów wokalistka postanowiła wyjechać z Polski, przez co wielu fanów straciło z nią kontakt. Niebawem jednak pojawi się szansa, by przypomnieć sobie jej niezwykły głos.

Isis Gee zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami" i na Eurowizji. Co się stało z wokalistką?

Po świetnym przyjęciu debiutanckiego singla, artystka, która z muzyką związana była od końca lat osiemdziesiątych, wzięła udział w polskim "Tańcu z Gwiazdami". Amerykanka szybko zyskała sympatię publiczności i pomimo poważnego urazu dotarła aż do dziewiątego odcinka. Jej tanecznym partnerem był zmarły Żora Korolyov, z którym zajęła ostatecznie piąte miejsce. Niedługo potem Isis Gee zgłosiła piosenkę „For life” do polskich eliminacji przed Konkursem Piosenki Eurowizji 2008. Bez trudu wygrała rywalizację i jako pierwsza reprezentantka Polski w historii pomyślnie przebrnęła przez eurowizyjny półfinał w Belgradzie. W wielkim finale jednak zajęła przedostatnią pozycję.

Po tym wydarzeniu artystka zniknęła z polskiego show-biznesu. Wnuczka prawniczki z Seattle postanowiła wyprowadzić się z Polski i wraz z mężem osiadła na stałe we Włoszech. Mimo to nie zrezygnowała z kariery muzycznej.

Przemiana i walka z chorobą - tak wyglądały ostatnie lata u artystki

Obecnie wokalistka używa pseudonimu Tamara Gee i bardzo zmieniła się wizualnie. Jej metamorfoza regularnie wywołuje spore poruszenie w mediach, a na przestrzeni lat wygląd zagadkowej gwiazdy z amerykańskiej Polonii był powodem do wielu niepochlebnych opinii. W 2007 roku, gdy była u szczytu popularności, spekulowano, że urodziła się jako mężczyzna. W rozmowie z "Super Expressem" przyznała wtedy, że plotki o transpłciowości zraniły ją bardziej niż wcześniejsza walka z rakiem.

W późniejszym czasie piosenkarka znów miała problemy ze zdrowiem. Fani zaniepokoili się słowami jej męża, który apelował o modlitwę w intencji żony, ponieważ zmagała się ona z przewlekłym bólem. Mimo osobistych trudności artystka nie zrezygnowała ze śpiewania i właśnie przygotowuje się do powrotu do Warszawy.

19

Tamara Gee wystąpi w Warszawie. Zaśpiewa piosenki Céline Dion

Na swoich oficjalnych kontach w mediach społecznościowych wokalistka ogłosiła nowy, specjalny projekt muzyczny dedykowany polskim fanom. Była uczestniczka Eurowizji planuje koncerty, podczas których zaśpiewa utwory najsłynniejszych piosenkarek na świecie. Na pierwszy ogień pójdzie show „A night of Celine”.

Wydarzenie zaplanowano na 20 września w warszawskim klubie MOXO. Tamara Gee zaprezentuje tam swoje interpretacje największych przebojów Céline Dion. Bilety na koncert można kupić za pośrednictwem serwisu eBilet.pl.

"Zaraz się zacznie coś wyjątkowego. Jestem niezwykle szczęśliwa, że wracam do Polski we wrześniu! Nie mogę sobie wyobrazić bardziej znaczącego miejsca niż Warszawa, żeby pokazać moje nowe show 'Colors of a diva' - świętując najlepsze kobiece głosy w historii muzyki. [...] A to tylko początek... Nadejdzie dużo więcej! Więcej muzyki, więcej niespodzianek i nowa strona mojego muzycznego świata... Już wkrótce!" - czytamy.

Quiz tylko dla prawdziwego Polaka. Rozpoznaj występ Polski na Eurowizji po jednym KADRZE Pytanie 1 z 12 Kto jest na zdjęciu? Michał Szpak - „Color of Your Life” Marcin Mroziński - „Legenda” RAFAŁ - „The Ride” Następne pytanie