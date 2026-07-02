Kanada na Eurowizji: Céline Dion i inne artystki. Kto z tego kraju wystąpił w konkursie?

Céline Dion po 38 latach pozostaje jedyną zwyciężczynią Konkursu Piosenki Eurowizji urodzoną w Kanadzie. Taka sytuacja może jednak niedługo ulec zmianie, ponieważ w 2027 roku ten północnoamerykański kraj zadebiutuje w zmaganiach jako pełnoprawny uczestnik i zawalczy o główną nagrodę. Warto przypomnieć, jakie inne osobistości z Kanady miały okazję stanąć na scenie tego największego telewizyjnego show, w którym tradycyjnie biorą udział w większości państwa europejskie.

Eurowizja 2027 z Kanadą. Kraj powalczy o wygraną

Europejska Unia Nadawców (EBU) i kanadyjski nadawca publiczny CBC/Radio-Canada ogłosili 1 lipca, w dniu narodowego święta tego kraju, że Kanada po raz pierwszy wystąpi na Eurowizji w 2027 roku. Decyzję podjęto zaledwie kilka dni po przyznaniu Kanadzie pełnego członkostwa w organizacji, co bezpośrednio umożliwiło jej zgłoszenie swojej piosenki do tego popularnego konkursu.

Premier Mark Carney zasugerował, że o tym, kto będzie pierwszym reprezentantem kraju, zadecydują sami widzowie, chociaż szczegółowe plany nie zostały jeszcze ujawnione. Warto zauważyć, że Kanadyjczycy od wielu dekad, począwszy od lat 50., współpracują z EBU i śledzą eurowizyjne wydarzenia. W oczekiwaniu na dalsze nowości, warto przypomnieć sylwetki kanadyjskich artystek, które w przeszłości reprezentowały inne państwa w konkursie.

Céline Dion wygrała dla Szwajcarii

Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną artystką z Kanady na Eurowizji jest Céline Dion. Piosenkarka, zmagająca się w ostatnich latach z problemami zdrowotnymi, zapowiedziała niedawno powrót na scenę w ramach rezydentury Paryżu. Karierę muzyczną w rodzinnych stronach zaczynała w latach 80., ale to właśnie triumf w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1988 roku okazał się dla niej przełomowy. Wygrana z piosenką „Ne partez pas sans moi” otworzyła nowe możliwości i zmotywowała młodą wokalistkę do nagrywania w języku angielskim oraz wyruszenia w pierwszą europejską trasę koncertową. Sukces przyniósł też zmiany w jej życiu prywatnym – to podczas konkursu w Dublinie po raz pierwszy pocałowała René Angélila, swojego menadżera i późniejszego męża.

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Artystki z Kanady na Eurowizji. Dwie były na podium

Prekursorką w grupie kanadyjskich piosenkarek na Eurowizji była znana w latach 80. piosenkarka i prezenterka Sherisse Laurence. Wystąpiła w 1986 roku w barwach Luksemburga, zdobywając trzecią lokatę dzięki utworowi „L'amour de ma vie”. Dwa lata później na eurowizyjnej scenie oprócz Céline Dion (Szwajcaria) zaśpiewała również Lara Fabian, reprezentująca Luksemburg. Odniosła ona w przyszłości spory sukces, choć w 1988 roku była tylko obywatelką Belgii; kanadyjskie obywatelstwo uzyskała dopiero po przeprowadzce w latach 90.

Szwajcaria jeszcze dwa razy wysłała na konkurs wokalistki z Kanady. W 1993 roku Annie Cotton wywalczyła trzecią pozycję, a później kontynuowała karierę w Stanach Zjednoczonych jako prezenterka telewizyjna. Mniej szczęścia w 2016 roku miała Rykka, kończąc zmagania na ostatnim miejscu w półfinale. Francję z powodzeniem reprezentowała z kolei w 2001 roku Natasha St-Pier, plasując się na czwartym miejscu, a jej późniejszy album radził sobie świetnie nawet w Polsce. Pozostałe kanadyjskie uczestniczki to Katerine Duska, która zaśpiewała dla Grecji w 2019 roku, oraz La Zarra (Francja, 2023 rok) – obie nie zdołały jednak wejść do czołowej dziesiątki. Zdjęcia tych kanadyjskich piosenkarek można zobaczyć w naszej galerii.

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