Nie żyje kolejna gwiazda "Co ludzie powiedzą"! Wcześniej pożegnała bliskich

Informację o śmierci Anny Dawson przekazała lokalna wspólnota parafialna w Nowej Zelandii. Tam gwiazda "Co ludzie powiedzą" mieszkała w ostatnich latach. Przedstawiciele anglikańskiego Christ Church w Kororāreka Russell zamieścili w mediach społecznościowych poruszający komunikat, żegnając wieloletnią członkinię swojej społeczności. Jak poinformowano, Anna Boulter - tak brzmiało jej nazwisko po mężu - odeszła spokojnie w sobotę 27 czerwca.

Odeszła kolejna gwiazda "Co ludzie powiedzą"

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci niezwykle cenionej członkini naszej społeczności, byłej aktorki Anny Boulter

- napisano w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez parafię.

Ostatni rok okazał się dla artystki szczególnie trudny. W grudniu ubiegłego roku zmarł jej mąż, z którym spędziła wiele lat. Teraz bliscy muszą zmierzyć się z kolejną stratą. Co więcej, odejście Dawson nastąpiło niedługo po śmierci osoby, z którą przez lata była kojarzona przez miliony telewidzów. W październiku ubiegłego roku zmarła Patricia Routledge, odtwórczyni roli Hiacynty Bukiet. Aktorka miała 96 lat.

Była legendarną postacią

Choć Anna Dawson pojawiła się w "Co ludzie powiedzą?" jako postać drugoplanowa, jej bohaterka na trwałe zapisała się w historii serialu. Wioletta była młodszą siostrą Hiacynty, o której główna bohaterka nieustannie opowiadała z dumą podczas swoich słynnych rozmów telefonicznych. To właśnie wtedy widzowie wielokrotnie słyszeli o siostrze posiadającej "mercedesa, saunę i miejsce na kucyka".

Przez długi czas Wioletta pozostawała postacią niemal legendarną, istniejącą głównie w opowieściach Hiacynty. Kiedy jednak wreszcie pojawiła się na ekranie, Anna Dawson szybko udowodniła swój ogromny talent komediowy.

Kolejny rozdział został zamknięty

"Co ludzie powiedzą?" przez lata cieszyło się ogromną popularnością i ma status kultowego serialu. Produkcja przyciągała przed telewizory miliony widzów, a jej bohaterowie na stałe weszli do popkultury. Wśród nich ważne miejsce zajmuje właśnie Wioletta, którą fani serii szczerze polubili.

Śmierć aktorki oznacza zamknięcie kolejnego rozdziału w historii uwielbianego serialu. Dla wielu widzów pozostanie jednak przede wszystkim niezapomnianą Wiolettą - bohaterką, która rozśmieszała publiczność i współtworzyła wyjątkowy klimat jednej z najpopularniejszych komedii telewizyjnych.

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