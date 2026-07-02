Krzysztof Ziemiec jest bardzo religijny. Wiadomo, czy przełożył to na dzieci!

Krzysztof Ziemiec - kim jest?

Krzysztof Ziemiec karierę dziennikarką budował m.in. w radiowej Trójce, TVN24 oraz TV Puls, jednak największą popularność przyniosła mu praca w Telewizji Polskiej, gdzie prowadził flagowe programy informacyjne, takie jak „Wiadomości”, „Teleexpress” czy „Panorama”.

Wizerunek Ziemca w oczach opinii publicznej ulegał zmianom. Początkowo wiele osób odbierało go jako niezwykle profesjonalnego, a też współczuło po pożarze mieszkania. Później, zwłaszcza w okresie pracy w TVP pod rządami PiS, stał się postacią mocno polaryzującą i twarzą upolitycznionych mediów publicznych, co ściągnęło na niego falę krytyki. Sam dziennikarz otwarcie deklaruje konserwatywne poglądy i przywiązanie do tradycyjnych wartości chrześcijańskich, angażując się m.in. w inicjatywy pro-life.

Po głośnym rozstaniu z TVP pod koniec 2023 roku, Ziemiec z powodzeniem przeniósł swoją aktywność do internetu. Założył i rozwija autorski kanał na YouTube pod nazwą „Otwarta Konserwa”, skupiający się na publicystyce społeczno-politycznej z perspektywy prawicowej, który zdobył ćwierć miliona subskrybentów. Ponadto powrócił na szklany ekran jako gospodarz debaty „Krzysztof Ziemiec zaprasza”, emitowanej na antenach Grupy MWE Networks

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Krzysztof Ziemiec jest religijny. Co z jego dziećmi?

Krzysztof Ziemiec jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Wszyscy mają ponad 20 lat. Dziennikarz nie ukrywał tego, że całą trójkę wychowywał w głębokiej wierze. Katolicyzm i Bóg są dla niego niezwykle ważne. W rozmowie z "Faktem" i Moniką Richardson przyznał, że sam ma kryzysy wiary.

- Ile razy ja pójdę do kościoła i słyszę coś, czego bym nie chciał usłyszeć [...] i wtedy przychodzę do domu: „No, po co ja tam chodzę?”. Ale potem - przecież nie chodzisz dla księdza, nie chodzisz po to, żeby być w kościele, tylko dla czegoś innego, prawda? I mam takie kryzysy, mam, ale to jest normalne chyba. To świadczy o tym, że jesteśmy ludźmi i ludźmi myślącymi - powiedział Ziemiec.

Jak przyznał, pobożność jego dzieci nie jest taka prosta, jak się może wydawać.

- To jest trudne pytanie, bo wszystkie były (wierzące - przup.pd), tak, mają wszystkie sakramenty, ale z tym potem praktykowaniem jest różnie. Syn jest (wierzący - przyp.pd), a z córkami bywa... bywa różnie - podsumował Ziemiec.

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