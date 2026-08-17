Tragiczny wypadek na DK10. Bus zderzył się z ciężarówką. Kierowca zginął na miejscu

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-08-17 7:58

Tragiczny poranek na drodze krajowej nr 10 w okolicach Śmiłowa (woj. wielkopolskie). Bus zderzył się czołowo z ciężarówką z naczepą. Jak przekazały nam pracujące na miejscu służby, kierowca busa poniósł śmierć na miejscu. Droga jest zablokowana, a policjanci kierują kierowców na objazdy.

Strażacy na miejscu wypadku busa i ciężarówki na DK10. O tragedii w okolicach Śmiłowa przeczytasz na SE.
Autor: Policja w Pile/ Materiały prasowe

Do wypadku doszło w poniedziałek, 17 sierpnia, po godz. 6 na odcinku DK10 w okolicach miejscowości Śmiłowo. Jak przekazała policja w Pile, uczestniczyły w nim bus marki Fiat oraz pojazd ciężarowy marki Scania z naczepą.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący fiatem z nieznanych na razie przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wtedy doszło do zderzenia z ciężarówką jadącą od strony Piły. Wypadek miał tragiczne konsekwencje. Kierowca busa w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Kierowca Scanii nie został ranny.

Na miejscu pracują służby, a policjanci prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Droga będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin.

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Kierowcy, uważajcie na DK10

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. W rejonie wypadku mogą występować utrudnienia i tworzyć się zatory. Kierowcy powinni stosować się do poleceń funkcjonariuszy, zwolnić i zachować bezpieczny odstęp od innych pojazdów.

Policjanci kierują ruch objazdem przez Krajenkę: Piła DK10/11 – Krajenka – Pobórka Wielka – DK10.

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