Policja zatrzymała 51-latka, który postrzelił kobietę pod Poznaniem! Poszkodowana walczy o życie

51-latek zatrzymany w Swarzędzu. Policjanci zabezpieczyli broń

Informację o zatrzymaniu przekazał przed godz. 22 sierż. Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji. Poszukiwany 51-latek został odnaleziony i zatrzymany na terenie Swarzędza. Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli również broń, która może mieć związek ze sprawą.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 15.25. Przechodzień znalazł na klatce schodowej budynku przy ul. Wielkiej Rybackiej nieprzytomną kobietę z raną głowy i zawiadomił służby. Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu została przewieziona do szpitala. Według dotychczasowych ustaleń została postrzelona, prawdopodobnie z broni czarnoprochowej.

Obława trwała od soboty. Kobieta jest w ciężkim stanie

Poszukiwania osoby podejrzewanej o postrzelenie kobiety rozpoczęły się jeszcze w sobotę. Początkowo policja nie ujawniała szczegółów prowadzonych działań. Informowano jedynie, że na terenie Swarzędza doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym.

Więcej informacji pojawiło się w lokalnych mediach. Radio Poznań, powołując się na relacje sąsiadów, informowało, że kobietę miał postrzelić jej były partner, z którym rozstała się kilka miesięcy wcześniej. Policja nie potwierdziła jednak oficjalnie tych doniesień. Okoliczności zdarzenia oraz rola zatrzymanego 51-latka będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez śledczych.

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