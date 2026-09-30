16-letnia Julia zapadła się pod ziemię. Rodzina czeka na jakikolwiek sygnał!

Mieszkająca w Lesznie Julia Bestrzyńska opuściła rodzinny dom w czwartek 24 września około godziny siódmej rano. Od tamtego momentu bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu, ponieważ dziewczyna nie dała znaku życia ani nie wróciła do siebie. W sprawę od razu zaangażowali się lokalni funkcjonariusze, którzy intensywnie szukają szesnastolatki i gorąco proszą mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji mogących naprowadzić ich na właściwy trop.

Rysopis zaginionej Julii Bestrzyńskiej z Leszna

Zgodnie z policyjnym komunikatem 16-latka sprawia wrażenie osoby pełnoletniej. Mierzy blisko 172 centymetry wzrostu, ma szczupłą budowę ciała, niebieskie oczy oraz długie włosy w kolorze blond. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na wyraźne tatuaże umiejscowione na obu udach dziewczyny, ponieważ na jednej nodze widnieje wiśnia, natomiast na drugiej postać z popularnej bajki Hello Kitty. W dniu zaginięcia nastolatka była ubrana w ciemne legginsy i sportowe obuwie w tym samym kolorze, a na górze miała jasną koszulkę przykrytą szarą bluzą wyposażoną w kaptur.

Leszczyńska policja czeka na informacje w sprawie 16-latki

Śledczy apelują do każdego obywatela o wsparcie w tych niezwykle trudnych poszukiwaniach. Osoby dysponujące jakąkolwiek wiedzą na temat aktualnych losów Julii Bestrzyńskiej powinny niezwłocznie wybrać policyjny numer kontaktowy 47 77 31 655 i przekazać szczegóły oficerowi dyżurnemu w Lesznie. Wszelkie cenne sygnały dotyczące przebywania poszukiwanej nastolatki można zgłaszać również za pośrednictwem ogólnopolskiej i całkowicie bezpłatnej linii alarmowej 112.