Agnieszka Gozdyra się nie cacka! Zapowiedziała działania prawne

Dziennikarka Agnieszka Gozdyra otrzymała w mediach społecznościowych obraźliwy komentarz.

W odpowiedzi publicznie zapowiedziała podjęcie kroków prawnych, informując autora, że jej prawnik szybko ustali jego tożsamość.

W efekcie autor komentarza zmienił ton i publicznie przeprosił za swoje zachowanie.

Agnieszka Gozdyra jest jedną z czołowych postaci Polsat News, rozpoznawalną dzięki prowadzeniu programów takich jak "Debata Gozdyry", gdzie politycy i eksperci dyskutują o bieżących wydarzeniach. Dziennikarka jest również aktywna na platformach społecznościowych, gdzie regularnie mierzy się z krytycznymi, a czasem obraźliwymi wpisami.

Ostatni incydent dotyczył wulgarnego i obraźliwego komentarza, który Gozdyra otrzymała od jednego z internautów. Zamiast zignorować wiadomość, dziennikarka opublikowała zrzut ekranu z wpisem na swoim InstaStory, publicznie odpowiadając autorowi. Zapowiedziała szybkie ustalenie jego tożsamości przez swojego prawnika, sugerując konsekwencje prawne.

- To teraz skup się. Mam twoje dane, dane rodziny, którą byłeś łaskaw tu pooznaczać, więc mój prawnik znajdzie cię dość szybko. I przyjdzie ci zapłacić za tego typu teksty, które zamieszczasz pod moim adresem w social mediach kolejny raz - przekazała.

Co się wydarzyło dalej?

Po zdecydowanej odpowiedzi Agnieszki Gozdyry, internauta, który początkowo zamieścił obraźliwy wpis, ponownie zabrał głos. Tym razem jego komunikat był utrzymany w znacznie łagodniejszym i pojednawczym tonie.

- Przepraszam wszystkich, których obraziłem. To się więcej nie powtórzy. Ale nie wyświetlaj mi się więcej – poprosił autor.

Kim jest Agnieszka Gozdyra?

Agnieszka Gozdyra to doświadczona polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Jej kariera rozpoczęła się w prasie i radiu, między innymi w "Super Expressie" i Radiu Kolor, a pierwsze doświadczenia telewizyjne zdobywała w TVP. W 2008 roku dołączyła do zespołu informacyjnego Polsatu, co otworzyło jej drogę do prowadzenia kluczowych programów publicystycznych. Znana jest z bezpośredniego stylu prowadzenia wywiadów i umiejętności konfrontowania gości. Była gospodynią formatów takich jak "To był dzień", "Skandaliści" czy autorska "Debata Dnia", ugruntowując swoją pozycję jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim dziennikarstwie politycznym.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Agnieszka Gozdyra:

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