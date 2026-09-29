Wielki przełom w życiu Magdaleny Ogórek! W końcu ogłosiła

Magdalena Ogórek od września 2024 roku, czyli od dwóch lat, współpracowała ze stacją telewizyjną wPolsce24.pl. Trafiła tam po wcześniejszym rozstaniu z TVP i była jedną z kluczowych dziennikarek. Widzowie bardzo ją cenili, a ona miała status gwiazdy tej telewizji. Zresztą, wyniki jej autorskiego programu "Studio Magdaleny Ogórek" mówią same za siebie, bo jak się okazuje audycja należała do najpopularniejszych w ramówce kanału.

Jak podały Wirtualne Media w sierpniu program oglądało średnio ponad 326 tys. widzów. Pojawiała się też w programach "Rozmowa polityczna", "Polityka na deser" czy w programie "Minęła 20:05".Ogórek nie mogła więc narzekać na brak zainteresowania ze strony widzów, a w sieci nieraz pokazywała, jak ci ją cenią i przesyłają choćby kwiaty, co sprawiało jej olbrzymią radość. Niestety, niebawem Ogórek zniknie z telewizji wPolsce24.pl.

Z ustaleń portalu Wirtualne Media wynika, że to ona podjęła decyzje o rozstaniu i pójściu inną drogą. Co więcej, takie postawienie spawy miało zaskoczyć innych pracowników stacji. Zaś anonimowy informator Wirtualnych Mediów określił sytuację jako "szok" dla wPolsce24, dodając: - Nikt się jej nie spodziewał. Jej odejście jest wizerunkowym tąpnięciem. A to z powodu oglądalności programu o 21:00.

W rozmowie z Plejadą Magdalena Ogórek odniosła się do doniesień na temat rozstania z prawicową telewizją i przyznała, że chce iść do przodu:

Całe życie towarzyszy mi wewnętrzny imperatyw ciągłego podążania do przodu. Mając 35 lat, zostałam kandydatką na prezydenta. Zbudowałam pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki Zagrabionej, opowiadające o rabunku polskich dóbr kultury. (...) W telewizji wPolsce24 stworzyłam program "Studio Magdaleny Ogórek", który osiąga wysoką i przede wszystkim stałą widownię. Lubię tworzyć projekty z sukcesem. Teraz czas na nowe - podkreśliła.

Czym zamierza się zająć? Trzeba przyznać, że Magdalena Ogórek ma pełne ręce roboty i szereg aktywności. Rąbka tajemnicy uchyliła w rozmowie z "Gazetą Wrocławską", ponieważ to na Dolnym Śląsku, w Sulisławicach pod Ząbkowicami Śląskimi, stworzyła Muzeum Sztuki Zagrabionej. Obecnie Ogórek zajmuje się sprawami związanymi z muzeum: - Muzeum jest już de facto otwarte i można je odwiedzać. Na razie jednak funkcjonuje ono wtedy, kiedy ja jestem na miejscu, bo przez trzy lata praktycznie wszystko spoczywało na moich barkach, wszystko robię sama, a to mocno odbiło się na moim zdrowiu - przyznała. Dlatego też obecnie organizuje grupę wolontariuszy, którzy pomogliby jej przy działalności muzeum.

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