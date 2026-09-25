Przykra wiadomość o Magdalenie Ogórek. To już koniec

Magdalena Ogórek wkrótce zakończy współpracę z telewizją wPolsce24.

Decyzję o odejściu podjęła sama prezenterka, co zaskoczyło pracowników stacji i jest postrzegane jako znaczące "wizerunkowe tąpnięcie" dla wPolsce24.

Jej autorski program "Studio Magdaleny Ogórek" jest obecnie najpopularniejszą audycją stacji, gromadząc średnio ponad 326 tys. widzów, co podkreśla skalę jej wpływu i potencjalnej straty dla nadawcy.

Z ustaleń portalu Wirtualne Media wynika, że inicjatywa rozstania wyszła od samej Magdaleny Ogórek. Fakt ten miał zaskoczyć personel stacji. Doniesienia te zostały potwierdzone przez dwa niezależne źródła. Przedstawiciele wPolsce24 nie skomentowali przyczyn zakończenia współpracy, podobnie jak sama Magdalena Ogórek, która również nie udzieliła konkretnych wyjaśnień.

Anonimowy informator Wirtualnych Mediów określił sytuację jako "szok" dla wPolsce24, dodając: "Nikt się jej nie spodziewał. Jej odejście jest wizerunkowym tąpnięciem. A to z powodu oglądalności programu o 21:00".

Mimo nadchodzącego rozstania, Magdalena Ogórek nadal jest aktywna na antenie wPolsce24. Współprowadzi wieczorny program "Polityka na deser" oraz autorskie "Studio Magdaleny Ogórek", emitowane w niedziele o godzinie 21:00. Ten ostatni program cieszy się obecnie największą popularnością wśród audycji stacji, gromadząc w sierpniu średnio ponad 326 tysięcy widzów.

Współpraca z wPolsce24

Magdalena Ogórek dołączyła do zespołu wPolsce24 we wrześniu 2023 roku, krótko po rozpoczęciu działalności stacji. Początkowo była jedną z prowadzących program "Poranek", który współtworzyła z Rafałem Porzezińskim. W późniejszym okresie pojawiała się także w innych formatach, takich jak "Minęła 20:05", "Rozmowa polityczna" oraz "Teoria spiskowa?".

Program "Teoria spiskowa?" był emitowany na żywo z udziałem publiczności, a Ogórek prowadziła w nim rozmowy z politykami i ekspertami na temat bieżących wydarzeń społecznych i politycznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Daniel Obajtek, Przemysław Czarnek, Robert Bąkiewicz, Norbert Pietrykowski i Rafał Lipski. Według danych Nielsena, po trzech tygodniach emisji, audycja ta notowała średnio 109 tysięcy widzów.

Co Magdalena Ogórek robiła wcześniej?

Przed związaniem się z wPolsce24, Magdalena Ogórek przez ponad siedem lat była związana z Telewizją Polską, gdzie pracowała w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prowadziła tam takie programy jak "W tyle wizji", "Studio Polska", "O co chodzi" oraz "W kontrze". W 2022 roku otrzymała autorski program "Plan dnia" w TVP Info, a rok później współprowadziła "Arenę poglądów" w TVP1. Z Telewizją Polską rozstała się pod koniec grudnia 2023 roku, w wyniku zmian kadrowych po przejęciu władzy przez nowy rząd.

Dziennikarka miała również doświadczenie w Polskim Radiu, gdzie prowadziła audycję "Utracone odzyskane" w Polskim Radiu 24 oraz "Rozmowy pod krawatem" w Radiu Szczecin. Wcześniej pracowała także w TVN24 i TVN24 Biznes i Świat, zajmując się tematyką międzynarodową, oraz współpracowała z tygodnikiem "Do Rzeczy".

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Magdalena Ogórek:

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