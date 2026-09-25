Był katolickim księdzem w Lublinie. Teraz wziął ślub z mężczyzną

jot
2026-09-25 4:24

Kilka lat temu głośno było o coming oucie katolickiego księdza posługującego w Lublinie, Łukasza Kachnowicza. Młody i zaangażowany kapłan przyznał otwarcie, że jest gejem. Teraz pochwalił się, że zalegalizował swój związek. - Wracamy. Jako mężowie - podpisał zdjęcie z partnerem.

Łukasz Kochnowicz był znanym księdzem, który ewangelizację prowadził w internecie. Był otwarty, odważny i chętny do dzielenia się swoją wiarą. Pokazywał kościół o obliczu przyjaznym dla wszystkich. W 2019 roku zdecydował jednak przyznać, że jest homoseksualistą i umieścił w sieci poruszający wpis:

- Mam na imię Łukasz. Lubię ludzi, teatr, kino, seriale, podróże, slow food, architekturę, fotografię. Śmieję się, płaczę, marzę, kocham. Mam zalety i wady. Jestem synem, wujkiem, przyjacielem, sąsiadem, kolegą z pracy, klientem w sklepie, pasażerem w autobusie, mieszkańcem spacerującym ulicami miasta. Jestem człowiekiem LGBT. Jestem spod literki G. - napisał wówczas. Spotkała go kara suspensy, czyli kara kościelna nakładana na duchownego, która polega na zakazie lub ograniczeniu wykonywania czynności kapłańskich.

Nie zamierzał rezygnować z aktywności. Po zrzuceniu sutanny zaangażował się w walkę o prawa osób LGBT. Wstąpił także do partii Zieloni i został przewodniczącym okręgu Warszawa Mokotów-Ochota. Działał też jako współkoordynator Rady Programowej ds. Świeckiego Państwa: - Chcemy państwa świeckiego, czyli takiego, gdzie istnieje granica między ratuszem, a kurią biskupią. Granica ma opierać się na wzajemnym szacunku, poszanowania porządku państwowego, samorządowego, urzędniczego - mówił w 2012 roku.

Nie ukrywał, że jest szczęśliwy w związku z partnerem, ma swoje plany, marzenia, zamiary. W grudniu 2021 roku w rozmowie z "Newsweekiem" wyznał, że jest przekonany o tym, że decyzja o porzuceniu kapłaństwa byłą słuszna. - Punktem zapalnym była duża niezgoda na to, co się w Kościele dzieje. Miałem dojrzewającą potrzebę wyoutowania się. Nie chciałem być w szafie z perspektywą takiego życia do końca - komentował. 

Co się z nim teraz dzieje? Łukasz Kachnowicz ogłosił właśnie, że wziął ślub ze swoim ukochanym. Ceremonia odbyła się w Danii: - Wracamy. Jako mężowie - tak krótko podpisał zdjęcie przedstawiające dwie dłonie z obrączkami. 

Dwa zdjęcia Łukasza Kachnowicza: jako księdza i po odejściu z Kościoła. O ślubie byłego duchownego przeczytasz w SE.
Galeria zdjęć 9
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