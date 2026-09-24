Spytali Jolantę Kwaśniewską o Martę Nawrocką. Reakcja zdumiewa

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-24 15:30

Rosnąca aktywność medialna Marty Nawrockiej skłoniła dziennikarzy do zadania pytania Jolancie Kwaśniewskiej o jej opinię na ten temat. Była pierwsza dama pozytywnie oceniła działania swojej następczyni, zaznaczając jednocześnie, że nie zamierza udzielać jej bezpośrednich rad.

Jolanta Kwaśniewska i Marta Nawrocka. O opinii byłej pierwszej damy o następczyni przeczytasz na SE.
Autor: Piętka Mieszko/AKPA; Podlewski/ AKPA
  • Marta Nawrocka zwiększa swoją aktywność medialną, dzieląc się informacjami o inicjatywach, życiu rodzinnym i poglądach, co odbija się szerokim echem.
  • Jolanta Kwaśniewska pozytywnie ocenia aktywność Marty Nawrockiej, wyrażając uznanie dla jej "aktywnego podejścia" i sposobu wykorzystywania "pięciu minut".
  • Była pierwsza dama odmówiła udzielania rad Marcie Nawrockiej, argumentując, że każda pierwsza dama powinna podążać własną drogą i "w sercu czuje, jak powinna działać".

Obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka, w ostatnim czasie znacząco zwiększyła swoją obecność w przestrzeni publicznej. Aktywnie dzieli się z mediami informacjami dotyczącymi podejmowanych inicjatyw, życia prywatnego oraz prezentowanych poglądów. Jej wystąpienia, takie jak wywiad dla TVN24 czy udział w programie "Rymanowski Live" we wrześniu, spotkały się z szerokim odzewem i były szeroko komentowane.

Jolanta Kwaśniewska o działalności Marty Nawrockiej

W kontekście wzmożonej aktywności Marty Nawrockiej, była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska została poproszona o komentarz. W rozmowie z portalem Jastrząb Post, Kwaśniewska wyraziła pozytywną opinię na temat podejścia swojej następczyni.

- Myślę, że każdy z nas wybiera swoją drogę ze względu na wrażliwość, i obecna pierwsza dama zastanawia się, jak wykorzystać to swoje pięć minut. Bardzo fajnie, że pani Marta ma takie aktywne podejście do sprawy - stwierdziła.

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Jolanta Kwaśniewska została także zapytana o ewentualne rady dla obecnej pierwszej damy. Była prezydentowa konsekwentnie odmówiła udzielania wskazówek dotyczących sposobu pełnienia tej roli.

- Każda z nas ma swoją drogę i myślę, że tak jak do tej pory też, nie bardzo wychylałam się z tymi radami [...]. W sercu czujemy, jak powinniśmy działać. No i tyle - oceniła.

Marta Nawrocka o poprzedniczkach

Warto zaznaczyć, że nazwisko Jolanty Kwaśniewskiej pojawiło się również w niedawnym wywiadzie Marty Nawrockiej dla Bogdana Rymanowskiego. Obecna pierwsza dama ujawniła wówczas, że w przeszłości zapoznała się z książką swojej poprzedniczki. Zapytana o osobistą ocenę Jolanty Kwaśniewskiej, Marta Nawrocka rozszerzyła swoją odpowiedź, odnosząc się do wszystkich kobiet pełniących tę funkcję.

- Ja nie jestem tu od oceniania – podkreśliła.

Dodała, że poprzednie pierwsze damy "reprezentowały Polskę, działały społecznie i charytatywnie oraz wspierały swoich małżonków". Według niej, publiczna praca na tym stanowisku zasługuje na "szacunek i uznanie".

- Uważam, że każda z poprzednich pierwszych dam pełniła swoją rolę najlepiej, jak potrafiła - podsumowała.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w najmodniejszych stylizacjach:

Marta Nawrocka
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