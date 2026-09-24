Szokujący atak nożownika w opactwie w Jarosławiu. Byliśmy na miejscu tragedii

Spis treści Atak nożownika w Jarosławiu. Nie żyje ksiądz

Atak nożownika w Jarosławiu. Nie żyje ksiądz

Lokalna społeczność w Jarosławiu nie ukrywa głębokiego wstrząsu, co wyznają reporterowi Radia ESKA Rzeszów. Mieszkańcy powtarzają, że to niepojęte, by do takiego dramatu doszło na uświęconej ziemi. - Wielka tragedia - mówią poruszeni.

Sygnał o agresywnym szaleńcu służby odebrały 24 września, w okolicach 9:30. Funkcjonariusze policji zareagowali natychmiast i szybko obezwładnili napastnika.

Według wstępnych informacji od asp. szt. Anny Długosz z miejscowej komendy policji sprawca zranił ostrym narzędziem cztery osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy zostali natychmiast przetransportowani do placówki medycznej, przy czym stan trzech mężczyzn oceniono jako ciężki. Niestety, przekazano tragiczne wieści - jeden z zaatakowanych mężczyzn poniósł śmierć. Teren został zabezpieczony przez śledczych badających szczegółowy rozwój wydarzeń.

Okazało się, że zmarłym jest ksiądz Stanisław, który podjął heroiczną próbę ratowania życia innych ludzi. W rozmowie z dziennikiem „Super Express" dramatyczne chwile opisała siostra Barbara Dendor. Wyjaśniła, że drzwi były otwarte, dlatego napastnik z łatwością wtargnął do środka. Zachowywał się skrajnie agresywnie i rzucał wulgaryzmami. Słysząc hałas, kapłan wyszedł z konfesjonału i zaczął zamykać kratę w kościele, by zabezpieczyć znajdujących się tam wiernych.

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Wysłannik Radia ESKA Rzeszów był na miejscu tych ponurych zdarzeń. To tam zrobiono zdjęcia miejsca, które aktualnie jest na ustach mieszkańców całej Polski, gdzie ludzie zaczęli już zapalać znicze. Zgodnie z ustaleniami, tego poranka kompleks opactwa przyjmował młodzież, mogącą korzystać z kawiarni mieszczącej się w Ośrodku Formacji Kultury Chrześcijańskiej.

Nasz portal na bieżąco monitoruje rozwój wypadków z Jarosławia. Rodzinie zamordowanego duszpasterza przekazujemy szczere kondolencje. Łącznie, w ataku ucierpiały 3 osoby duchowne i 2 świeckie. W najbliższym czasie przekażemy kolejne raporty od policji oraz informacje o kondycji zdrowotnej pozostałych rannych.

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