Atak nożownika w czasie mszy w klasztorze! Nie żyje ksiądz, są ranni

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Radio Eska
2026-09-24 11:27

W czwartek, 24 września 2026 roku, na terenie jarosławskiego klasztoru sióstr benedyktynek przy ulicy Benedyktyńskiej rozegrał się prawdziwy dramat. Uzbrojony w nóż napastnik rzucił się na ludzi. Mundurowi błyskawicznie ujęli sprawcę, jednak jedna z poszkodowanych osób zmarła w placówce medycznej.

Jarosławskie Opactwo z dwiema wieżami. O ataku nożownika w klasztorze benedyktynek przeczytasz na SE.
Autor: Anatolii Lyzun/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło w czwartek na terenie Jarosławskiego Opactwa na ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu. Jak wynika z ustaleń Radia ESKA, do ataku doszło podczas mszy.

Ze zgłoszenia, które wpłynęło na policję  wynikało, że obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca.

Skutki tego ataku okazały się  tragiczne, o czym w rozmowie z Radiem ESKA poinformowała policja. Zgłoszenie policjanci otrzymali około 9.30.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Trzech mężczyzn z poważnymi obrażeniami. Na te chwilę mamy informację, że jeden z mężczyzn niestety, zmarł. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia – przekazała asp. szt. Anna Długosz z jarosławskiej policji.

Łącznie więc rannych zostało pięć osób, jednej z nich nie udało się uratować.  Z informacji Radia ESKA wynika, że nie żyje jeden z księży. Radio ESKA podaje, że 31-letni Ukrainiec wtargnął na teren klasztoru z maczetą.

Źródło: News Radia ESKA

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