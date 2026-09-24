Atak nożownika w czasie mszy w klasztorze! Nie żyje ksiądz, są ranni

Do zdarzenia doszło w czwartek na terenie Jarosławskiego Opactwa na ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu. Jak wynika z ustaleń Radia ESKA, do ataku doszło podczas mszy.

Ze zgłoszenia, które wpłynęło na policję wynikało, że obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca.

Skutki tego ataku okazały się tragiczne, o czym w rozmowie z Radiem ESKA poinformowała policja. Zgłoszenie policjanci otrzymali około 9.30.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Trzech mężczyzn z poważnymi obrażeniami. Na te chwilę mamy informację, że jeden z mężczyzn niestety, zmarł. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia – przekazała asp. szt. Anna Długosz z jarosławskiej policji.

Łącznie więc rannych zostało pięć osób, jednej z nich nie udało się uratować. Z informacji Radia ESKA wynika, że nie żyje jeden z księży. Radio ESKA podaje, że 31-letni Ukrainiec wtargnął na teren klasztoru z maczetą.

Źródło: News Radia ESKA