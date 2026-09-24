Pogoda w Rzeszowie. Weekend 25-27 września

Mieszkańcy Rzeszowa w najbliższych dniach odczują wyraźną poprawę warunków pogodowych. Prognoza na weekend 25-27 września pokazuje, że choć niebo przez cały czas będzie w znacznym stopniu zachmurzone, to deszcz pojawi się tylko na chwilę, a temperatury będą stopniowo rosnąć. Najcieplejszym dniem weekendu okaże się niedziela.

Deszczowy i chłodniejszy piątek

Początek weekendu w Rzeszowie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 17 stopni Celsjusza, co będzie najniższą wartością w ciągu dnia w ten weekend. Nocą temperatura spadnie do około 10 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s, więc nie powinien być mocno odczuwalny.

Sobota przyniesie poprawę, a niedziela ocieplenie

Już w sobotę pogoda zacznie się poprawiać. Przede wszystkim przestanie padać, co z pewnością ucieszy planujących spędzić czas na zewnątrz. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie z piątku i wyniesie około 17 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak chłodniejsza – słupki rtęci spadną do około 8 stopni. Nie zmienią się natomiast dwie rzeczy: na niebie wciąż dominować będą chmury, a wiatr pozostanie bardzo słaby.

Niedziela zapowiada się jako zdecydowanie najprzyjemniejszy dzień weekendu w Rzeszowie. Będzie to najcieplejszy dzień, z temperaturą sięgającą nawet 19 stopni Celsjusza. Podobnie jak w sobotę, nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Noc również będzie chłodna, z temperaturą na poziomie około 8 stopni. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, a wiatr pozostanie słaby.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Piątkowa, deszczowa aura może skłaniać do spędzenia czasu w pomieszczeniach, na przykład przy dobrej książce, filmie czy spotkaniach w gronie znajomych. Z kolei sobota i niedziela, mimo chmur na niebie, będą idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Brak deszczu i rosnąca temperatura zachęcają do dłuższych spacerów po parkach czy miejskich alejkach. Szczególnie ciepła niedziela może być świetną okazją, by skorzystać z ostatnich chwil weekendu poza domem.

Dane pogodowe: OpenWeather