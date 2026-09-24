Te koty to prawdziwe gwiazdy internetu. Grają w bilard i kręgle. Benek i Kitka mają własną ligę

Historia Ligi Kociego Procederu. Benek i Kitka zaczynali od bierek

Obecnie Benek i Kitka dysponują profesjonalnym polem do gry, systemem zliczania punktów oraz rzeszą fanów obserwujących każdy ich ruch. Cała inicjatywa wystartowała jednak całkowicie niespodziewanie podczas spotkania przy stole w jednym z tarnobrzeskich domów.

Opiekunowie zwierzaków rozpoczęli partyjkę bierek, co natychmiast przykuło uwagę siedzącego na kolanach Benka, który zaczął precyzyjnie przesuwać plastikowe elementy. Ten spontaniczny moment został uwieczniony smartfonem, a opublikowane w sieci wideo błyskawicznie zyskało ogromną popularność. Entuzjastyczny odbiór sprawił, że właściciele zdecydowali się na rozwój tego nietypowego formatu.

- Ja już od dawna chciałem nagrywać koty. Próbowałem też kilka lat wcześniej z filmikami na TikToku, ale jakoś nie mogłem znaleźć formatu. Po wrzuceniu tych pierwszych bierek zobaczyłem, że ludziom się to spodobało, że ma potencjał- wspomina trener kotów w rozmowie z Radiem ESKA.

Inauguracyjne zawody w bierki wygenerowały przeszło milion odtworzeń w zaledwie kilkadziesiąt godzin od publikacji. Z czasem do sportowej rywalizacji obok Benka stanęła również Kitka, a pula dostępnych gier systematycznie się powiększała.

Właśnie w takich okolicznościach powstał Koci Proceder. To unikalne przedsięwzięcie w mediach społecznościowych opiera się na zmaganiach dwóch kotów w pomniejszonych wariantach znanych dyscyplin.

Zasady gry w Kocim Procederze. Zwierzęta rywalizują w bilard i kręgle

Funkcjonowanie Ligi Kociego Procederu opiera się na ścisłym harmonogramie i jasnych regułach, obejmujących regularne ćwiczenia, system punktacji oraz oficjalne dekoracje zwycięzców. Czworonożni zawodnicy prezentują się w stylowych muszkach i kołnierzykach, podczas gdy ich opiekunowie pełnią funkcje szkoleniowców, arbitrów i sprawozdawców, dostarczając widzom dodatkowej rozrywki.

Koty z Tarnobrzega zdążyły już zmierzyć się w takich konkurencjach jak bierki, bilard, miniaturowe kręgle oraz piłkarzyki. W tym momencie głównym celem rodzeństwa są intensywne przygotowania do nadchodzących zmagań na tafli hokejowej.

- Stwierdziliśmy, że już nie będziemy grać tak sobie losowo, tylko zaczniemy robić turnieje, żeby koty zdobywały punkty, żeby była ta rywalizacja - opowiadają właściciele.

Poszczególne gry charakteryzują się odrębnymi przepisami, które uwzględniają specyfikę i ograniczenia zwierząt. W przypadku bierek punktowane jest zrzucenie elementu poza krawędź blatu, a nieumyślne potrącenie innych patyczków nie skutkuje żadnymi karami.

Odbiorcy z największym entuzjazmem reagują jednak na zmagania przy stole bilardowym oraz na torze do kręgli. Zjawisko to idzie w parze z preferencjami samych kotów, które wyjątkowo upodobały sobie właśnie te dwie dyscypliny.

Przebieg spotkań bywa jednak mocno nieprzewidywalny i często odbiega od sztywnych ram regulaminu. Benek ma tendencję do niespodziewanego przerywania gry celem dokładnego umycia swojej łapki, zwanej przez fanów „paputem”, natomiast Kitka nierzadko rezygnuje z walki o punkty na rzecz ucięcia sobie drzemki bezpośrednio na polu gry.

- Nauczyliśmy się od widzów, że oni niekoniecznie oczekują tego, że któryś z kotów wygra czy ma idealnie grać. Przykładem jest właśnie zachowanie Benka, że on sobie odlatuje tam w myślach i myje papute- dodają opiekunowie.

Predyspozycje sportowe zwierząt. Kitka i Benek różnią się charakterami

Mimo że oba ośmioletnie zwierzaki pochodzą z jednego miotu, ich usposobienie jest diametralnie inne. Kitka wyróżnia się ogromną dynamiką i błyskawicznym przyswajaniem nowych reguł, podczas gdy Benek stawia na opanowanie i precyzję, co wiąże się z koniecznością prowadzenia dłuższych przygotowań.

- Kitka po 30 sekundach już umie nową grę praktycznie. A z Benkiem trzeba kilku sesji treningowych, żeby on zakumał - opowiada trener.

Należy zauważyć, że statystyki zwycięstw zdecydowanie przemawiają na korzyść kociej zawodniczki. Szkoleniowcy nie przekreślają jednak szans kocura, wierząc, że jego prawdziwy talent rozbłyśnie dopiero w momencie odnalezienia idealnie dopasowanej do niego dyscypliny sportowej.

- Ja uważam, że Benek jest takim niedocenionym zawodnikiem. Mimo że może nie ma najlepszych wyników i trochę przegrywa, to ja w niego wierzę. On jeszcze pokaże i wszystkich zaskoczy- przekonuje trenerka.

Kluczowym aspektem całego projektu jest całkowita dobrowolność udziału czworonogów. Gdy tylko zwierzęta przestają wykazywać chęć do aktywności, sesja zostaje natychmiast zakończona, niekiedy aż do kolejnego poranka, a głównym bodźcem do działania pozostają dla nich smaczne nagrody oraz sama radość z interakcji.

Inicjatorzy formatu odnotowali również wyraźną poprawę stosunków pomiędzy kocim rodzeństwem, wynikającą z regularnych ćwiczeń. Choć w codziennym życiu bywa między nimi napięcie, na sportowej arenie potrafią zgodnie współistnieć, a w ostatnim czasie zaobserwowano nawet, że coraz częściej śpią w niedalekiej odległości od siebie.

Zaangażowanie fanów. Kibice oceniają występy Benka i Kitki

Sportowe zmagania wygenerowały ogromną grupę lojalnych obserwatorów, którzy z zapartym tchem analizują każdy rozegrany mecz. Fani nie tylko żywiołowo dyskutują o rezultatach i typują wyniki przyszłych starć, ale również bardzo często kwestionują prawidłowość werdyktów wydawanych przez sędziujących właścicieli.

- To, co się dzieje w społeczności Ligi Kociego Procederu, to jest szaleństwo. Jest Team Kitka, jest Team Benek, jest Team Kitka i Benek. Są też ludzie, którzy podważają nasze decyzje sędziowskie- opowiadają opiekunowie.

Twórcy kanału podchodzą do tych dyskusji z odpowiednim dystansem, dbając zarazem o maksymalny profesjonalizm całego widowiska. Z okazji Kociej Olimpiady wdrożono nawet technologię VAR, która pozwoliła na podstawie dodatkowego nagrania ustalić, czy kocur faktycznie zablokował rzut swojej siostry na torze bowlingowym.

- Mamy bardzo zaangażowaną społeczność. Ludzie piszą bardzo fajne komentarze i nieraz tak się śmiejemy, jak je czytamy, że oni lepiej komentują te filmiki niż my jako komentatorzy, sędziowie i trenerzy- przyznają twórcy projektu.

Opinie społeczności realnie kształtują przyszłość tych nietypowych zawodów sportowych. Widzowie aktywnie sugerują kolejne gry do przetestowania, biorą udział w licznych wyzwaniach oraz organizują przed ekranami własne strefy fana, gdzie ich domowe pupile wspierają sportowców z Tarnobrzega.

Zainteresowani mogą obserwować postępy Kitki i Benka poprzez oficjalne konta Kociego Procederu na platformach takich jak Facebook, Instagram czy TikTok. Poza relacjami z samych zawodów, twórcy publikują tam mnóstwo nagrań zdradzających kulisy treningów oraz pokazujących standardową, pozasportową codzienność zwierzaków.

Plany Ligi Kociego Procederu. Koty rozpoczną zimowe igrzyska

Pozytywny odbiór dotychczasowych działań sprawił, że organizatorzy kociej ligi planują kolejne wielkie wydarzenia. Po sfinalizowaniu letnich igrzysk, natychmiast wystartował obóz przygotowawczy do zupełnie nowego wyzwania o randze mistrzowskiej.

- Jak igrzyska są co cztery lata w naszym świecie, to w kocim świecie igrzyska będą co cztery miesiące. Teraz szykujemy się do zimowych igrzysk olimpijskich i zaczęliśmy już trenować pierwszą dyscyplinę, hokeja - zdradzają opiekunowie.

Inauguracja zimowego odpowiednika olimpiady dla czworonogów została zaplanowana na grudzień bieżącego roku. Harmonogram imprezy ma objąć jeszcze trzy dodatkowe konkurencje, jednak sztab szkoleniowy zachowuje te informacje w ścisłej tajemnicy, budując napięcie przed startem rozgrywek.