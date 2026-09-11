Jak znaleźć dobrą karmę dla kota? Polska marka stawia na perfect match, czyli „Idealny wybór. Dla każdego kota.”

Josera uruchamia innowacyjną kampanię, która z humorem porównuje wybór karmy dla kota do randkowania, podkreślając swoją bogatą ofertę produktów.

Dzięki szerokiemu asortymentowi marka eliminuje potrzebę zmiany producenta, stając się "perfect match" dla każdego pupila, niezależnie od jego preferencji.

Odkryj, jak 85 lat doświadczenia i jakość super premium Josery rewolucjonizują rynek karm – sprawdź, czy to właśnie ten idealny wybór dla Twojego kota!

Swipe right, czyli koncepcja kreatywna

Idea kreatywna z przymrużeniem oka przenosi codzienność opiekunów kotów na znany wszystkim grunt: poszukiwanie idealnej karmy przypomina szukanie partnera w aplikacjach randkowych. Dzięki szerokiemu asortymentowi Josera pozycjonuje się jako idealny partner przy misce. Gdy zmieniają się upodobania albo potrzeby kota, opiekun nie musi zmieniać producenta, ponieważ swój idealny wybór znajdzie w ofercie jednej marki.

Humorystyczny storytelling opiera się na czworonożnej bohaterce, która w spocie kampanijnym wyrusza w niełatwą podróż w poszukiwaniu odpowiedniej karmy. Po drodze bywa mylnie brana za dinozaura albo psa, aż w końcu trafia do Josery. Za koncepcję i kreację odpowiada agencja KNSK Hamburg, natomiast za strategię oraz prowadzenie kampanii – wewnętrzny zespół marketing.

Koty nie idą na kompromisy w kwestii smaku, a ich opiekunowie w kwestii jakości. Na rynku, który charakteryzuje się niską lojalnością wobec marek, kampania „Idealny wybór. Dla każdego kota." daje prostą odpowiedź – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w e-commerce. Z przymrużeniem oka pokazujemy, że aby optymalnie karmić kota, nie trzeba w nieskończoność zmieniać marki. Josera to jakość super premium, 85 lat doświadczenia i receptury dopasowane do każdego kociego charakteru. To nasza wyraźna przewaga konkurencyjna

– mówi Elżbieta Juszczak, Marketing Manager w firmie Josera.

Realizacja kampanii

Kampania „Idealny wybór. Dla każdego kota.” startuje 7 września 2026 roku w Polsce i w Niemczech. Jej celem jest pełne wykorzystanie potencjału marki w segmencie karm dla kotów oraz ugruntowanie pozycji Josery jako pierwszego wyboru dla każdego kota.Na polskim rynku kampania wchodzi do kanałów display, YouTube, social mediów i PR, a jej zasięg poszerza współpraca z influencerami. Równolegle kampania jest prowadzona w sklepach stacjonarnych – z materiałami POS i u partnerów online.

W końcu każdy kot zasługuje na swój „perfect match”!

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