Nowy rok szkolny, nowe zasady żywienia – Lidl Polska podpowiada, co spakować do dziecięcej śniadaniówki!

Nowe przepisy w szkołach promują zdrowe nawyki żywieniowe, inspirując rodziców do tworzenia bogatszych w warzywa i owoce śniadaniówek dla swoich pociech.

Lidl aktywnie wspiera te zmiany, oferując atrakcyjne promocje na świeże produkty i angażując postacie z Psiego Patrolu, by zachęcić dzieci do zdrowych wyborów.

Sprawdź, jak prosto przygotować pyszną i zdrową śniadaniówkę, a jednocześnie wesprzeć lokalne szkoły poprzez wyjątkową akcję "Szkoły Pełne Talentów"!

Zdrowa śniadaniówka – dobra zmiana także poza szkolną stołówką

Nowe przepisy, które weszły w życie wraz z początkiem roku szkolnego, mają promować korzystniejsze nawyki żywieniowe. Zmiany obejmują m.in. większy udział warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, przynajmniej jeden pełnowartościowy obiad roślinny w tygodniu czy promowanie produktów sezonowych i lokalnych. To dobry pretekst, by podobne podejście przenieść również na posiłki przygotowywane w domu. Tak właśnie powstaje lunchbox, w którym więcej miejsca zajmują różnorodne produkty roślinne, a przygotowanie całości nie wymaga od rodziców skomplikowanego planowania. Nie chodzi o kulinarną rewolucję z dnia na dzień, ale o proste wybory: garść owoców do ulubionej kanapki, chrupiące warzywa jako przekąskę czy zamianę słodkiej przekąski na świeży produkt, który dziecko dobrze zna i lubi.

Od poniedziałku, 7 września, na Ryneczku Lidla na najmłodszych czeka dodatkowa zachęta do takich wyborów. W komunikacji oferty pojawiają się bohaterowie Psiego Patrolu, którzy zapraszają dzieci na własną „misję” w świecie owoców i warzyw. Wśród propozycji znajdziemy m.in. polskie maliny (38% taniej przy zakupie 2 z aplikacją Lidl Plus: 5,49 zł/125 g), ciemne winogrona, luzem (40% taniej: 5,99 zł/1 kg), nektarynki, luzem (53% taniej z aplikacją Lidl Plus: 5,99 zł/1 kg), arbuzy drobnopestkowe, luzem (62% taniej: 2,99 zł/1 kg) czy świeże figi (2+2 gratis z aplikacją Lidl Plus: 1,49 zł/szt.). To produkty, które łatwo włączyć do codziennej śniadaniówki – zapakować w całości, pokroić na mniejsze kawałki albo połączyć w kolorowy owocowy mix. Dzięki temu drugie śniadanie może być nie tylko bardziej różnorodne, ale też atrakcyjne wizualnie i wygodne do jedzenia podczas szkolnej przerwy!

Zakupy, które wspierają szkolne talenty

Początek roku szkolnego w Lidl Polska to także 5. edycja akcji „Szkoły Pełne Talentów”. Robiąc zakupy za minimum 50 zł, w tym kupując przynajmniej jeden owoc lub warzywo, klienci mogą otrzymać Talenciaka, a następnie przekazać go wybranej szkole – wrzucając do specjalnego pudełka lub skanując kod QR. Akcja trwa od 1 września do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 31 października 2026 roku. W ciągu poprzednich czterech edycji uczestnicy przekazali szkołom ponad 107 mln Talenciaków, które placówki wymieniły na sprzęt o wartości przekraczającej 71 mln zł. W działania zaangażowało się już ponad 10 tys. szkół!

Wybierz ulubione owoce i warzywa z Ryneczku Lidla i przygotuj lunchbox, który dzieci naprawdę polubią!

Autor: Lidl/ Materiały prasowe