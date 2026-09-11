Kiedy przyjdą pierwsze przymrozki? Padła data, gdy temperatuty spadną poniżej zera. To bliżej niż Ci się wydaje. Prognozy pogody na wrzesień 2026

Po gwałtownym spadku temperatur i definitywnym ataku jesieni, Polska przygotowuje się na pierwsze w tym sezonie, znaczące ochłodzenie.

Synoptycy wskazali konkretną datę: już w nocy z 11 na 12 września pojawią się lokalne przymrozki przy gruncie, mogące osiągnąć nawet -4°C.

Sprawdź, jak odróżnić przymrozek przy gruncie od temperatury powietrza i dowiedz się, jak skutecznie zabezpieczyć swój ogród przed nagłym nadejściem zimy.

Kiedy przyjdą pierwsze przymrozki? Synoptycy wskazali datę

Do Polski wtargnęła fala zimna. Po ostatnim podrygu lata we wtorek i środę, 8 i 9 września temperatury gwałtownie spadły. Wiele osób odczuło na własnej skórze tak szybkie zmiany. Jednego dnia termometry wskazywały jeszcze blisko 30 st. Celsjusza, by następnego dnia spaść do poniżej 20 st. Celsjusza. Gwałtowne ochłodzenie to pierwszy w tym roku tak wyraźny atak jesień. Upały jeszcze sprzed kilku dni zostały wyparte przez zimnie powietrze polarno-morskie. W piątek, 11 września do Polski wkroczyła prawdziwe jesienna aura, a wraz z nią pierwsze przymrozki. W piątek i przez cały weekend w Polsce dominować będzie pochmurna pogoda z lokalnymi przejaśnieniami. Na południu i wschodzie kraju możliwe są silne opady deszczu. W całym roku odczuwalny będzie wiatr i zimniejsze powietrze.

Najbliższe dni w pogodzie to także ryzyko wystąpienia w pierwszych w tym sezonie przymrozków przy gruncie. Synoptycy wskazują, że lokalnie temperatury spadną nawet do zera stopni nad ranem. Przy gruncie mogą wystąpić przymrozki sięgające nawet -4 st. Celsjusza. Noc z 11 na 12 września przyniesie niskie temperatury na zachodzie, południu oraz południowym wschodzie Polski.

Czym właściwie różni się przymrozek przy gruncie od temperatury mierzonej w standardowej stacji meteorologicznej? Synoptycy mierzą temperaturę powietrza na wysokości 2 metrów nad ziemią. Tymczasem przymrozek przy gruncie, mierzony na wysokości 5 cm, może być znacznie niższy. Dzieje się tak, ponieważ grunt oddaje ciepło szybciej, a zimne powietrze jest gęstsze i opada, gromadząc się tuż nad powierzchnią ziemi. Dlatego nawet gdy termometr za oknem pokazuje plus jeden stopień, delikatne rośliny mogą już cierpieć z powodu mrozu.

Pierwsze przymrozki we wrześniu 2026. Jak przygotować ogród?

Pierwsze przymrozki to sygnał dla ogrodników i działkowców, że czas na intensywne przygotowania do zimy. Warto zabezpieczyć rośliny wrażliwe na niskie temperatury, takie jak pelargonie, surfinie czy fuksje, przenosząc je do chłodnych pomieszczeń. Należy również pamiętać o okryciu agrowłókniną młodych drzewek i krzewów, zwłaszcza tych egzotycznych, które nie są w pełni mrozoodporne. To także dobry moment na zebranie ostatnich warzyw z grządek, które mogą nie przetrwać nagłego spadku temperatury.

Jesień to czas, kiedy wszystko zaczyna zwalniać. Rośliny wchodzą w stan wyciszenia i spoczynku, a tempo prac polowych stopniowo maleje. Jednym słowem, cały ekosystem przygotowuje się do przetrwania zimy. Czy jednak jesień jest wyłącznie okresem kończenia sezonu wegetacyjnego?… pic.twitter.com/JNhwpiagWU— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 11, 2026

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