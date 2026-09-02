Gdzie na grzyby we wrześniu 2026? Grzybowa mapa Polski jasno wskazuje, gdzie obrodziło prawdziwkami i podgrzybkami

Początek września to idealny moment na grzybobranie, a sprzyjająca pogoda zapowiada obfite zbiory w całej Polsce.

Grzybiarze już teraz donoszą o rekordowych ilościach borowików, podgrzybków i kurek, wskazując na Pomorze, okolice Łodzi i Śląsk jako najgorętsze punkty.

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Gdzie na grzyby we wrześniu? Polska mapa grzybów

Czas na grzybobranie. Początek września co roku oznacza początek sezonu na grzyby. Tysiące Polaków już nie może doczekać się jesiennych spacerów po lesie i koszy pełnych smakowitych grzybów. Ostatnia pogoda, czyli stosunkowo wysokie temperatury i opady deszczu, sprawiły, że w wielu rejonach Polski obrodziło w grzyby i zaczęły pojawiać się już pierwsze borowiki oraz podgrzybki. Gdzie we wrześniu 2026 jest najwięcej grzybów? Te miejsca polecają sami grzybiarze.

Według internetowych doniesień na największe zbiory możesz liczyć na Pomorzu. Internauci donoszą, że kosze grzybów znajdziesz w okolicach Chojnic i Wejherowa. Pierwsze grzyby pojawiają się także w okolicach Łodzi oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Według mapy grzybów dla Polski w okolicach Aleksandrowa Łódzkiego można zebrać nawet ponad 10 kg grzybów. Portal grzyby.pl wskazuje także, że lasy wokół Siemianowic Śląskich powoli obradzają. - Dzisiejsze grzybobranie trwało około 3 godzin. Łącznie udało się zebrać ponad 110 grzybów. Najwięcej było kurek, które stanowiły zdecydowaną większość całego zbioru. Poza nimi trafiło się również ponad 20 podgrzybków, kilka maślaków oraz kilka borowików. Grzyby rosły w różnych miejscach lasu, ale najlepsze wyniki dały wilgotniejsze fragmenty. Zbiór można uznać za bardzo udany, szczególnie ze względu na dużą liczbę kurek i obecność kilku ładnych borowików. Warunki w lesie nadal wyglądają obiecująco, więc początek września może przynieść kolejne dobre wyniki - pisze jeden z zadowolonych grzybiarzy z Siemianowic na portalu grzyby.pl. Pierwsze okazy pojawiają się także w lasach pod Warszawą, w okolicach Wyszkowa oraz Pułtuska.

Nieco trudniejsza sytuacja jest na Mazurach. Często to właśnie okolice Warmii i Mazur obradzają w dorodne podgrzybki oraz borowiki, jednak na ten moment na szczyt sezonu w tych rejonach trzeba jeszcze poczekać.

Jakie grzyby we wrześniu?

Wrzesień to prawdziwa uczta dla miłośników leśnych zbiorów, ale warto pamiętać, że obfitość grzybów zależy nie tylko od regionu, ale i od specyficznych warunków pogodowych. Oprócz wspomnianych borowików i podgrzybków, wczesna jesień to również czas na zbiory maślaków, kurek (szczególnie po deszczach), a także pierwszych koźlarzy i rydzów.

Nigdy nie zbieraj grzybów, co do których nie masz stuprocentowej pewności, że są jadalne. W Polsce rośnie wiele gatunków trujących, które do złudzenia przypominają swoje jadalne odpowiedniki.

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