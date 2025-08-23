Marynowane grzyby po włosku! Dzieki temu przepisowi zaskoczysz nawet teściową. Koniec z klasycznymi, gotowymi marynatami. Zobacz, jakie to proste

Sezon grzybowy w pełni! Odkryj nowy sposób na przetwory z leśnych darów, odchodząc od tradycyjnych marynat.

Przygotuj aromatyczne grzyby leśne w stylu włoskim, łącząc ocet balsamiczny z ziołami i czosnkiem.

Dowiedz się, jak krok po kroku stworzyć wyjątkową marynatę i zapasteryzować grzyby, by cieszyć się smakiem lata przez cały rok.

Sprawdź, jak ten innowacyjny przepis zmieni Twoje podejście do grzybobrania i zachwyci domowników

Jesień w słoiku: Włoska uczta z leśnych darów

Sezon grzybowy w pełni! Polacy, znani ze swojej miłości do leśnych wędrówek i zbierania grzybów, z pewnością zacierają ręce na myśl o aromatycznych potrawach. Dziś proponujemy Wam przepis, który przeniesie Wasze zbiory na zupełnie nowy poziom smaku. Zapomnijcie o tradycyjnych marynatach – czas na włoską finezję, która zachwyci całą rodzinę!

Nasza propozycja to aromatyczne, marynowane grzyby leśne w stylu włoskim. Sekret tkwi w połączeniu słodyczy octu balsamicznego z ziołową nutą tymianku i pikantnością czosnku. To prawdziwa eksplozja smaków, która idealnie sprawdzi się jako dodatek do antipasti, sałat, kanapek czy po prostu jako pyszna przekąska.

Oto jak przygotować tę wyjątkową włoską marynatę do grzybów:

Na początek zgromadźcie około 400 gramów świeżych, różnorodnych grzybów leśnych. Mogą to być borowiki, podgrzybki, maślaki czy kurki – im więcej rodzajów, tym bogatszy smak. Grzyby delikatnie opłuczcie pod bieżącą, zimną wodą, a następnie osuszcie na papierowym ręczniku i dokładnie oczyśćcie z wszelkich leśnych resztek.

Teraz przygotujcie jedną małą marchewkę, którą należy obrać i pokroić w cienkie plasterki. Dwie małe szalotki obierzcie i przekrójcie każdą na cztery części.

Na dużej patelni rozgrzejcie niewielką ilość dobrej oliwy z oliwek. Dodajcie oczyszczone grzyby i smażcie na małym ogniu, mieszając od czasu do czasu, aż zmiękną i odparuje z nich nadmiar wody. Następnie przełóżcie podsmażone grzyby do czystego słoika, układając je warstwami na przemian z plasterkami marchewki i kawałkami szalotki.

Na tę samą patelnię wlejcie pozostałe 5 łyżek oliwy z oliwek, 150 gramów niegazowanej wody, dodajcie 2 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku, szczyptę suszonego tymianku, kilka ziaren czarnego pieprzu oraz łyżeczkę soli morskiej. Wrzućcie także jeden liść laurowy. Całość duście na małym ogniu przez około 5 minut, aby smaki się połączyły.

Gotową marynatą zalejcie grzyby w słoiku. Następnie dodajcie do każdego słoika po 2 łyżki białego octu winnego oraz po 2 łyżki octu balsamicznego. Delikatnie przemieszajcie zawartość słoika łyżką, starając się nie uszkodzić grzybów.

Natychmiast po zalaniu marynatą szczelnie zamknijcie słoiki. Przygotujcie duży garnek z wodą, tak aby sięgała do około 3/4 wysokości słoików. Włóżcie słoiki do garnka i pasteryzujcie przez 20 minut od momentu zagotowania wody, utrzymując minimalny ogień.

Po pasteryzacji ostrożnie wyjmijcie słoiki z wody i odstawcie do całkowitego wystudzenia. Tak przygotowane marynowane grzyby w włoskim stylu będą doskonałym dodatkiem do wielu potraw i zachowają swój wyjątkowy smak na długo. Przekonajcie się sami, jak bardzo ten przepis różni się od tradycyjnych metod i jak bardzo Wasza rodzina go pokocha!